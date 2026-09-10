Entre-temps, plusieurs démarches politiques ont eu lieu. En mai, 30 députés européens issus de six groupes politiques ont écrit à la vice-présidente exécutive Henna Virkkunen, avertissant que les règles de cybersécurité de l'UE n'étaient pas adaptées à cette nouvelle génération d'outils et demandant que l'ENISA puisse y accéder. La commission du marché intérieur du Parlement européen a également invité Anthropic à une audition publique, une invitation refusée par l'entreprise en raison d'un délai trop court.