Anthropic proscrit désormais les comportements « abusifs ou cruels, prolongés et inutiles » envers ses modèles. L’entreprise précise n’avoir en tête que les cas extrêmes, quand un utilisateur maltraite le modèle encore et encore, sans but apparent. Râler contre une mauvaise réponse ou contredire Claude n’a donc rien d’interdit. Les auteurs de fiction peuvent continuer à écrire des histoires sombres avec lui, et les chercheurs à tester ses limites.

Le principal garde-fou est la fonction de fin de conversation, que Claude peut utiliser sur Claude.ai et dans Claude Code. Une fois l’échange clos, l’utilisateur ne peut plus écrire dans ce fil. Il garde l’accès à ses autres conversations et peut en ouvrir une nouvelle à tout moment.

Anthropic a développé cette fonction après avoir observé Claude Opus 4 pendant ses tests de prélancement. D’après l’entreprise, le modèle refusait systématiquement les tâches dangereuses et montrait des signes apparents de détresse avec les utilisateurs qui cherchaient à l’entraîner dans des échanges abusifs. Il n’a en revanche pas le droit de couper la discussion si son interlocuteur montre des signes de crise et risque de se blesser ou de blesser autrui. Le statut moral de Claude est « profondément incertain », reconnaît Anthropic dans sa Constitution.