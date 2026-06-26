Quelques jours après avoir présenté à Chicago, lors de l'Unreal Fest 2026, une nouvelle version de son moteur de jeu truffée d'intégrations IA (Claude d'Anthropic, Gemini de Google, génération d'assets à la volée, rééclairage d'une scène par simple requête en langage naturel), le CEO d'Epic Games a accordé une interview à PC Gamer. Le sujet : la politique de divulgation IA de Steam, qu'il juge « vraiment irresponsable » de la part de Valve. Selon lui, l'obligation faite aux studios de signaler l'usage de contenu généré par IA dans leurs jeux équivaut à les marquer au fer rouge, ce qui invite aussitôt « une communauté de haters à tuer le jeu ».

Ce que dit Valve, ce que dit Sweeney

La politique Steam est en place depuis 2024, avec une mise à jour clarificatrice en janvier 2026 : les studios sont tenus de déclarer quand de l'IA a été utilisée pour générer du contenu livré avec le jeu (assets visuels, dialogues, niveaux) ou lors du gameplay. Les outils d'IA utilisés uniquement en interne (aide à la rédaction de code, génération de concepts préliminaires, automatisation du QA) ne sont plus concernés depuis la mise à jour de janvier. Autrement dit, Valve ne demande pas aux développeurs de divulguer qu'ils utilisent GitHub Copilot ou qu'ils ont demandé à un LLM de relire leur code. Elle demande que le joueur sache si les textures, les doublages ou les environnements qu'il va voir ont été générés par une IA.