L'intégration de l'IA générative occupe une place importante dans la vision portée par Epic Games. La société indique que les grands modèles de langage (LLM), ainsi que des outils comme Claude ou Codex, auront "un rôle central" dans le moteur. L'idée est d'aider les développeurs à produire du contenu plus rapidement, sans pour autant leur retirer le contrôle créatif, selon l'entreprise.