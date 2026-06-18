Des jeux qui sortent bien plus rapidement, ça vous tente ? Unreal Engine 6, le futur moteur de création d'Epic Games, va assister les développeurs grâce à un modèle d'intelligence artificielle intégré, pour plus de productivité.
Epic Games a profité du lancement de la dernière mise à jour majeure d'Unreal Engine 5 pour lever le voile sur les contours d'Unreal Engine 6, la prochaine version de son moteur de création. Des informations avaient déjà été partagées quelques semaines plus tôt, en parallèle de l'annonce de la refonte de Rocket League.
Une fusion d'outils dopée à l'IA
Selon Epic, Unreal Engine 6 sera conçu en combinant les fonctionnalités d'Unreal Engine et d'Unreal Editor for Fortnite. L'objectif affiché est double. Il permettra la création de jeux complets, mais facilitera aussi la gestion de titres en direct à grande échelle, qu'il s'agisse de publier du contenu dans des écosystèmes propriétaires ou directement dans Fortnite.
L'intégration de l'IA générative occupe une place importante dans la vision portée par Epic Games. La société indique que les grands modèles de langage (LLM), ainsi que des outils comme Claude ou Codex, auront "un rôle central" dans le moteur. L'idée est d'aider les développeurs à produire du contenu plus rapidement, sans pour autant leur retirer le contrôle créatif, selon l'entreprise.
Sur le plan technique, Epic prévoit notamment l'intégration d'un protocole MCP compatible avec Claude, Gemini et d'autres outils similaires, afin d'automatiser certaines tâches répétitives et de libérer du temps pour les aspects créatifs et techniques du développement.
Des changements dans la programmation
Parmi les autres évolutions annoncées, Epic prévoit de faire migrer le modèle de programmation vers Verse, un langage dérivé du C++. Cette transition vise à rendre le développement plus accessible et à mieux prendre en charge les expériences persistantes impliquant un grand nombre de contributeurs.
L'entreprise souhaite également favoriser la portabilité du contenu, du code et des économies virtuelles entre différents jeux, écosystèmes et moteurs, via des standards ouverts. Un objectif qui, selon Epic, permettrait une collaboration entre développeurs à une échelle inédite.
Une sortie sur plusieurs années
Epic vise un lancement en accès anticipé d'Unreal Engine 6 pour fin 2027, avec une version complète attendue entre douze et dix-huit mois plus tard, soit autour de 2029.
En attendant, la version 5.8 d'Unreal Engine, publiée ce jour, apporte des améliorations en matière de performances, de personnalisation et de fluidité des processus de développement. Epic a précisé qu'il s'agirait de la dernière mise à jour majeure de la version 5, avant que l'équipe ne se concentre pleinement sur le développement d'Unreal Engine 6.