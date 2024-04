Quand Rayman 3 se convertit à l'Unreal Engine 5, on en prend plein les yeux !

Autant d'atouts donnent des idées aux studios de Square Enix (Kingdom Hearts 4) ou CD Projekt RED (The Witcher 4), mais également à des équipes plus petites comme celle d'un certain Mark Holubowski.

Comme des milliers d'autres à travers le monde, cette dernière n'a pas opté pour la création d'un jeu ex nihilo, mais pour un remake, en l'occurrence celui de Rayman 3, une référence signée Ubisoft. Il s'agit ici de mettre le premier niveau du jeu « à la sauce » Unreal Engine 5. Cela veut dire reprendre toutes les textures et animations, et intégrer l'ensemble à un univers entièrement repensé.

Le travail est colossal et impose le respect, mais ce respect est d'autant plus grand quand on voit le résultat ainsi présenté en vidéo. Des remakes, il y en a des complètement loupés, d'autres visuellement attrayants, mais qui se contentent de l'esthétique. Le travail de Mark Holubowski est bien plus ambitieux, avec l'intégration des mécaniques de gameplay… enfin de ce que nous pouvons en juger.