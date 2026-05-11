Le discours tombe bien. Depuis la crise tarifaire de Unity en 2023, qui avait poussé des studios comme Re-Logic à financer publiquement des alternatives, la méfiance envers les moteurs propriétaires américains est au plus haut. Unreal prélève 5 % de royalties au-delà d'un million de dollars de revenus. Unity a durablement entamé la confiance de sa communauté. Le besoin d'alternatives existe, personne ne le conteste.

Sauf qu'une alternative existe déjà. Elle s'appelle Godot, elle est open source, gratuite, disponible sous licence MIT (pas de royalties, jamais), et son développement est soutenu par une fondation indépendante. Créé en Argentine par Juan Linietsky et Ariel Manzur, Godot a connu une explosion d'adoption après la crise Unity. Le moteur gère la 2D, la 3D, fonctionne sur toutes les plateformes et bénéficie d'une communauté de contributeurs en croissance rapide (dont une proportion importante d'Européens). Il n'est hébergé nulle part en particulier, parce qu'il est open source : chacun l'héberge où il veut.