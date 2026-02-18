Vous ne connaissez peut-être pas Matthew Bromberg, mais il est le P-DG d'Unity, l'un des moteurs de jeu les plus utilisés au monde. Et ce qu'il a lâché pendant la présentation des résultats financiers de son entreprise a fait l'effet d'une petite bombe. « La création de jeux pilotée par l'IA est notre deuxième axe de développement majeur pour 2026. » En mars, au Game Developpers Conference, Unity dévoilera une nouvelle version bêta de Unity AI, son assistant intégré à l'éditeur. Pour faire simple, on décrira un jeu en texte et l'outil génèrera la logique, les ressources visuelles et la structure — du prototype au produit fini, sans toucher au code.

Le P-DG cible pour l'instant les jeux dits occasionnels, ces petits formats courts et accessibles. Mais Matt Bromberg a aussi avancé un chiffre autrement plus ambitieux.