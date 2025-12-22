NVIDIA vient de présenter NitroGen, une IA qui a collecté des vidéos de gameplay et appris à jouer toute seule. Le petit truc en plus, c'est que cette IA peut jouer à plus de 1 000 jeux différents.

Le système a été nourri avec 40 000 heures de vidéos publiques. Pas n'importe lesquelles, des vidéos avec les fameuses « superpositions de manette », ces petites icônes qui montrent en temps réel ce que fait le joueur avec son stick et ses boutons. En analysant ces images, l'IA apprend à reproduire exactement les mêmes gestes.

Dans le détail, 846 jeux disposent de plus d'une heure de vidéo dans la base de données, 91 dépassent les 100 heures et 15 atteignent même le cap des 1 000 heures. Avec ça, NitroGen peut enchaîner des combats en 3D, contrôler des plateformes 2D ou explorer des mondes générés aléatoirement. Les tests montrent que le modèle augmente le taux de réussite des tâches jusqu'à 52 % comparé à un apprentissage from scratch, soit partir de rien.