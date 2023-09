Crise Unity : le studio Re-Logic (Terraria) s'engage à soutenir financièrement des moteurs concurrents

Ce dernier va tout d'abord plus loin que les nombreuses communications de studios qui ont ponctué les réseaux sociaux ces derniers jours. Au-delà de l'indignation face à une nouvelle tarification jugée à la fois malhonnête et cupide, pour les développeurs de Terraria, la confiance envers Unity est définitivement brisée : « La perte d'un moteur de jeu, anciennement leader et convivial, pour des forces plus sombres qui affectent si négativement toute l'industrie du jeu vidéo, nous a laissé consternés, pour le dire poliment. »