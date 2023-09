Unity : le feuilleton continue... et ça commence à craindre !

Pour rappel, l'entreprise qui développe l'un des moteurs de création de jeu vidéo les plus utilisés au monde - et qui intégrera bientôt une IA - a annoncé cette semaine que les jeux utilisant Unity devraient désormais lui payer des frais pour chaque installation. Sans service additionnel en contrepartie, ni avertissement d'un tel changement, les développeurs du monde entier ont sans surprise accueilli très froidement la nouvelle, certains allant jusqu'à demander à leur public de ne plus télécharger leurs jeux et à se diriger vers des alternatives telles qu'Unreal Engine.