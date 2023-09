Jeu vidéo : le moteur Unity change de monétisation... pour le pire !

Les utilisateurs des versions payantes, Unity Pro et Unity Enterprise, se verront appliquer des seuils plus élevés et des frais réduits avec différents paliers. Le ticket d'entrée a été fixé à 1 million de dollars de revenus sur 12 mois, cumulé à 1 million d'installations (sans condition de durée). En contrepartie, ces plus gros développeurs profiteront de tarifs adaptés :