Unity rachète Parsec pour 320 millions de dollars

Unity est très clair dans son intention de mobiliser au plus vite les forces de Parsec pour accompagner les développeurs à travailler plus efficacement, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

« Cette transaction est une étape importante pour la vision étendue du Cloud que portent Parsec et Unity : à savoir que les créateurs puissent espérer travailler depuis n’importe où, et sur n’importe quel appareil grâce à des outils puissants et une infrastructure Cloud fluide qui offriront les expériences 3D en temps réel du futur », s’enthousiasme Unity dans son communiqué.

Dans son message, l’entreprise ambitionne de finaliser sa nouvelle acquisition au cours du troisième trimestre.

GamesBeat nous rappelle que depuis son entrée en bourse l’an dernier, Unity a musclé son jeu en termes de rachats. En un peu plus d’un an, l’entreprise s’est déjà offert MLAPI, qui offre des services d’infrastructures dédiés au multijoueur, l’entreprise spécialisée dans le deep learning RestAR ou encore Pixyx Software et Interactive Data Visualization (SpeedTree).