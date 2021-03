Tencent, Sony et Square Enix investissent 45 millions de dollars dans la société de Cloud Gaming Ubitus

Dans un communiqué de presse, Wesley Kuo, le P.-D.G. d'Ubitus, a fait part de l'accord conclu entre sa société et des acteurs majeurs de l'industrie vidéoludique : « Nous sommes excités d'avoir comme actionnaires stratégiques certains des plus importants joueurs de l'industrie. Leur investissement représente un vote de confiance dans notre technologie, notre succès et notre potentiel dans le marché en expansion du Cloud Gaming. »

Il a également ajouté : « Avec notre technologie innovante et leurs ressources, nous allons nous atteler à aider nos partenaires à développer des contenus et services Cloud Gaming afin d'accélérer la transformation de l'industrie vidéoludique vers le cloud. »

Pour l'heure, la technologie d'Ubitus est testée par plus de 80 sociétés de l'industrie vidéoludique et promoteurs de plateformes de jeux. Avec un tel investissement faisant monter la valeur d'Ubitus au-dessus des 400 millions de dollars, ce nombre ne devrait cesser de croître dans les mois et années à venir.