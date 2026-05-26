Epic Games a officiellement dévoilé l'Unreal Engine 6 lors du Rocket League Championship Series Paris Major. Surprise : c'est Rocket League, et non Fortnite, qui inaugure le nouveau moteur, avec un bond direct depuis l'Unreal Engine 3.
Tout le monde attendait Fortnite, mais Epic Games a choisi Rocket League. Lors du tournoi RLCS Paris Major, le studio a levé le voile sur l'Unreal Engine 6, son prochain moteur graphique, en dévoilant un teaser de Rocket League entièrement repensé. Le choix est aussi inattendu que symbolique : le jeu de football motorisé de Psyonix tourne sous Unreal Engine 3 depuis sa sortie en 2015, soit plus d'une décennie sans refonte technique majeure, malgré les demandes répétées de la communauté. Le saut générationnel est brutal : on passe directement de la troisième à la sixième version du moteur.
Ce que montre le teaser Unreal Engine 6
Le teaser, capturé en temps réel dans le jeu, dure quelques dizaines de secondes, mais il est dense. On y voit d'abord un terrain quasi photoréaliste, avec des textures et un éclairage sans commune mesure avec la version actuelle. Une voiture et le ballon iconique apparaissent ensuite, affichant des modèles nettement plus détaillés et des réflexions visiblement améliorées. L'Octane, véhicule le plus populaire du jeu, exécute un tir aérien avec un nouveau système de traînée de boost, plus fluide et plus spectaculaire. La séquence finale laisse entrevoir une refonte du système de personnalisation des véhicules, avec des peintures et des pièces qui semblent bénéficier d'un rendu bien plus fin.
Selon Neowin, Epic Games n'a fourni aucun détail technique sur les apports spécifiques de l'UE6 par rapport à l'UE5, ni aucune date de sortie pour le moteur ou pour cette mise à jour de Rocket League. On reste donc sur notre faim côté specs, mais le rendu visuel parle de lui-même face à un jeu qui n'a pas changé de moteur depuis onze ans.
Pourquoi Rocket League plutôt que Fortnite ?
La question mérite d'être posée. Fortnite est le titre phare d'Epic, celui qui a servi de vitrine à l'Unreal Engine 5 en 2021 lors de son programme d'accès anticipé. Choisir Rocket League pour introduire l'UE6 est un signal fort, et probablement pas anodin sur le plan stratégique. Psyonix, racheté par Epic en 2019, dispose d'un jeu à la base technique vieillissante mais à la communauté toujours très active. Lui offrir un bond de trois générations de moteur, c'est à la fois récompenser cette communauté et démontrer la capacité de l'UE6 à transformer radicalement un titre existant, pas seulement à faire briller un nouveau jeu conçu pour l'occasion.
Le parallèle avec l'UE5 est tentant. L'Unreal Engine 5 avait été dévoilé en 2020 sur PlayStation 5, avant d'arriver en accès anticipé pour les développeurs en 2021, puis en version complète en 2022. Si Epic suit le même calendrier, Rocket League pourrait recevoir sa mise à jour UE6 dès cette année, avant une disponibilité élargie du moteur. Fortnite et les autres développeurs tiers suivraient ensuite. Les jeux du catalogue Xbox Game Pass pourraient d'ailleurs être parmi les premiers à en bénéficier si les partenariats suivent. Reste à savoir si Epic confirmera ce calendrier prochainement, ou si l'annonce parisienne restera sans suite immédiate.
L'annonce est spectaculaire sur la forme, mais soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Aucune date, aucune spécification technique, aucune confirmation d'un déploiement aux développeurs tiers : Epic a clairement voulu frapper fort à Paris sans trop se mouiller. Alors que l'Unreal Engine 5 peine encore à tenir ses promesses, plombé par des performances parfois médiocres, Epic ne chercherait-il pas à faire oublier les déboires de son moteur actuel pour repartir sur de bonnes bases ?