Le teaser, capturé en temps réel dans le jeu, dure quelques dizaines de secondes, mais il est dense. On y voit d'abord un terrain quasi photoréaliste, avec des textures et un éclairage sans commune mesure avec la version actuelle. Une voiture et le ballon iconique apparaissent ensuite, affichant des modèles nettement plus détaillés et des réflexions visiblement améliorées. L'Octane, véhicule le plus populaire du jeu, exécute un tir aérien avec un nouveau système de traînée de boost, plus fluide et plus spectaculaire. La séquence finale laisse entrevoir une refonte du système de personnalisation des véhicules, avec des peintures et des pièces qui semblent bénéficier d'un rendu bien plus fin.