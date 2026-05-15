Avec son Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft ne se contente plus d’empiler les jeux dans un catalogue XXL. Le service, dont le tarif a récemment été revu à la baisse, s’impose désormais comme une véritable machine à remonter le temps vidéoludique, capable de faire revivre des générations entières de souvenirs manette en main.
Il suffit parfois de quelques notes de musique pour replonger quelques années (décennies) en arrière. Le thème d’introduction de Street Fighter 2 (et accessoirement de Télévisator 2), le bruit sourd d’un fusil à pompe dans DOOM, ou encore cette sonnerie insupportable dans le niveau sous-marin de Tortues Ninja sur NES… Et soudain, nous voilà de retour dans notre chambre d’ado, une manette (filaire) entre les mains, à négocier « une dernière partie » avant d’aller manger ou d’aller dormir.
Parce que c’était mieux avant ?
Les productions actuelles sont souvent bluffantes, avec des mondes ouverts gigantesques, des graphismes photoréalistes, une avalanche de ray tracing, des animations faciales ultra détaillées… Personne ne peut le nier, l’industrie n’a jamais été aussi impressionnante techniquement.
Malgré tout, certains jeux anciens conservent une saveur toute particulière. Peut-être parce qu’ils nous rappellent une époque plus simple. Peut-être (sans doute) parce qu’ils ont façonné notre rapport au jeu vidéo. Ou simplement parce qu’ils allaient droit au but, avec un gameplay efficace, des personnages mémorables et cette capacité rare à nous faire passer des heures entières sans voir le temps filer.
Outre la présence de nombreux « jeux d’avant » au sein du Xbox Game Pass Ultimate, l’autre bonne nouvelle, c’est que nombre de ces titres profitent aujourd’hui d’améliorations bienvenues, avec une meilleure résolution, une fluidité accrue, des temps de chargement réduits… Même si certains joueurs préfèrent les jeux d’antan dans leur jus, on retrouve exactement les sensations d’origine, souvent sans les frustrations techniques de l’époque.
Halo, Fable, Banjo… Ils sont venus, ils sont tous là
Le catalogue regorge évidemment de titres cultes capables de déclencher instantanément une crise de nostalgie chez de nombreux joueurs. Xbox oblige, impossible de ne pas commencer par Halo : The Master Chief Collection.
Pour toute une génération, la saga de Bungie a défini ce qu’était un FPS sur console. Refaire aujourd’hui les campagnes de Halo 1, Halo 2 ou Halo 3, c’est retrouver ces soirées passées en écran splitté, à enchaîner les parties multijoueur jusqu’au milieu de la nuit. Sauf que cette fois, tout est plus fluide, plus beau et plus confortable, avec la possibilité de switcher en temps réel entre le Halo d’avant et le Halo modernisé.
Même constat avec Fable Anniversary. Le RPG de Lionhead conserve toujours ce mélange unique d’humour absurde, d’aventure fantasy et de liberté morale qui faisait tout son charme. Albion paraît toujours aussi vivant, mais la remise à niveau graphique lui permet de traverser les années avec une étonnante élégance en attendant le prochain opus.
Du côté des amateurs de plateformes, difficile de résister à Banjo-Kazooie. Ce jeu Rare tout droit sorti des entrailles (un peu floues) de la Nintendo 64 sent littéralement les années 90. Les musiques, les personnages loufoques, les collectibles cachés partout… Tout rappelle cette période où les jeux de plateforme 3D représentaient le futur du jeu vidéo.
Et puis il y a Doom version 1993. Brutal, rapide, sans fioritures. Le genre de jeu qui rappelle qu’un excellent gameplay reste intemporel. Pas besoin de centaines de cinématiques ni d’effets visuels dernier cri quand le plaisir de jeu fonctionne toujours aussi bien trente ans plus tard.
Enfin, difficile de ne pas citer Star Wars: Knights of the Old Republic. Bien avant que les RPG modernes ne deviennent des blockbusters gigantesques, KOTOR, comme on l’appelle, racontait déjà une aventure incroyablement ambitieuse. Même aujourd’hui, son écriture et ses choix moraux restent remarquablement efficaces.
Une bibliothèque qui pousse aussi à la curiosité
L’autre force du Game Pass, c’est sa capacité à encourager la découverte. Nous sommes nombreux à être passés à côté de certains classiques à leur sortie. Faute de console compatible, de budget ou simplement parce que nous n’étions pas intéressés par le genre à l’époque.
Avec un catalogue aussi vaste, la curiosité reprend naturellement le dessus. On télécharge « juste pour voir », et on passe finalement plusieurs soirées sur un jeu vieux de quinze ou vingt ans qu’on n’avait jamais essayé auparavant.
Et c’est peut-être là que la nostalgie devient encore plus intéressante, puisqu’elle ne concerne pas uniquement les souvenirs que l’on possède déjà. Elle permet aussi de découvrir des morceaux entiers de l’histoire du jeu vidéo que l’on avait manqués étant plus jeune.
Une nostalgie qui traverse les générations
En 2026, ce qui rend le rétrogaming plus intéressant que jamais, c’est aussi la variété des époques représentées. Certains joueurs retrouveront les sensations de la première Xbox. D’autres replongeront dans les années Xbox 360, considérées par beaucoup comme un âge d’or du jeu vidéo moderne.
Les amateurs de FPS y trouvent leurs classiques, les fans de RPG aussi, tout comme les passionnés de jeux de course, de stratégie ou de plateformes. Cette diversité donne parfois l’impression d’avoir une gigantesque salle d’arcade moderne directement dans son salon.
Et contrairement aux souvenirs, eux, les jeux ne s’embellissent pas artificiellement avec le temps, on peut immédiatement vérifier si un classique mérite encore sa réputation.
Eneba simplifie encore davantage le retour vers le passé
Reste évidemment une question très simple, à savoir comment accéder facilement à tout cela sans se compliquer la vie ?
C’est là qu’interviennent des plateformes comme Eneba, qui permettent de récupérer des abonnements Xbox Game Pass Ultimate à prix réduit de manière particulièrement rapide. Et dans le cadre d’une envie de replonger dans ses jeux préférés, cette simplicité compte énormément.
Eneba mise justement sur une expérience claire et immédiate avec des informations régionales bien visibles, des vendeurs évalués, des accès rapides aux codes numériques et une assistance disponible en cas de souci.
Le plus difficile, finalement, sera peut-être de choisir par quel classique (re)commencer…