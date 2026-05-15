Il suffit parfois de quelques notes de musique pour replonger quelques années (décennies) en arrière. Le thème d’introduction de Street Fighter 2 (et accessoirement de Télévisator 2), le bruit sourd d’un fusil à pompe dans DOOM, ou encore cette sonnerie insupportable dans le niveau sous-marin de Tortues Ninja sur NES… Et soudain, nous voilà de retour dans notre chambre d’ado, une manette (filaire) entre les mains, à négocier « une dernière partie » avant d’aller manger ou d’aller dormir.