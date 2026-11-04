Hier soir, j’ai joué à Zelda: Tears of the Kingdom sur mon PC, avec le DLSS activé. Voilà une phrase que Nintendo appréciera probablement assez peu, d’autant que son édition Switch 2 se passe de cette technologie , malgré une console équipée pour la prendre en charge. De mon côté, j’explorais Hyrule grâce à un projet communautaire dont une grande partie du code a été écrite avec l’aide d’agents IA.