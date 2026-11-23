Un prétendu ingénieur de Rockstar, licencié le jour précédent la sortie de GTA 6, accuse le jeu de profiler ses joueurs pour sa maison mère Take-Two. La rumeur s'affole, mais certains éléments interrogent.
Une rumeur accuse le flamboyant GTA 6 de dresser en secret le profil psychologique de ses joueurs, via un système de télémétrie baptisé « Lens ». Son auteur, un compte anonyme se présentant comme un ingénieur de Rockstar North tout juste licencié, affirme que ces données seraient revendues à des assureurs et à des employeurs. Déjà vue plus de 10 millions de fois sur le réseau social X, l'histoire ne repose pour l'instant sur aucun document vérifiable, et Rockstar comme Take-Two n'ont pas réagi. D'où l'intérêt de tempérer ce qu'avance l'ingénieur masqué.
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Ce que raconte le prétendu lanceur d'alerte de Rockstar sur GTA 6
Un long message publié en chinois tard dans la soirée du vendredi 20 novembre par le compte @make_claude, dont la biographie affiche désormais « licencié de Rockstar North », en train de faire le tour de la plateforme X. Partagé près de 40 000 fois et aimé par plus de 200 000 internautes, il a été relayé en anglais par plusieurs comptes, dont l'un parle de « bombe ». Son auteur se présente comme ingénieur moteur senior chez Rockstar North, le studio écossais aux commandes de GTA 6, chargé d'optimiser les performances du moteur maison RAGE. Il dit avoir été licencié le mercredi 18 novembre, la veille de la sortie du jeu, pour avoir découvert trois mois plus tôt un canal de données « qui n'aurait pas dû exister ». Le 14 août, il l'aurait signalé à son responsable technique, qui lui aurait répondu qu'il s'agissait d'analyses destinées à étudier l'expérience des joueurs, gérées au niveau de Take-Two, et qu'il valait mieux ne pas s'en mêler.
D'après lui, la télémétrie de GTA 6 alimenterait un système de Take-Two baptisé Lens. Celui-ci enregistrerait chaque action à la milliseconde près, des pressions sur les boutons aux mouvements des joysticks, jusqu'à la force exercée sur les gâchettes adaptatives de la PS5. Il en tirerait une « signature comportementale » propre à chaque joueur, avec des scores de maîtrise de soi, de goût du risque, d'agressivité, de patience, de rapidité de décision sous pression ou d'impulsivité dans les achats. Votre vitesse au volant quand personne ne vous poursuit, votre arrêt ou non au feu rouge, votre réaction face à un passant qui vous agresse sans raison, tout serait passé au crible. Et le tout serait rattaché au compte console, à l'identifiant de plateforme et à l'adresse IP, bien loin de l'anonymat que promettrait, selon lui, la politique de confidentialité.
Ces profils partiraient ensuite chez Vantage Analytics, une filiale présentée comme immatriculée dans l'État américain du Delaware en 2023, sans site web ni offre d'emploi. Elle entraînerait des modèles prédictifs loués, selon une liste qu'il dit incomplète, à deux assureurs, une société de notation de crédit, une plateforme de présélection de candidats et un courtier en données publicitaires. En toile de fond circule une capture présentée comme son e-mail de licenciement. Take-Two l'y accuse d'avoir consulté des documents hors de son périmètre, de les avoir copiés sur un appareil personnel et d'avoir voulu les vendre 15 millions de dollars. L'entreprise chiffre même le préjudice à 350 millions de dollars.
Des preuves toujours aux abonnés absents
Premier point discutable, Vantage Analytics n'apparaît dans aucun document déposé par Take-Two auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, qui recensent pourtant quelque 145 filiales. Aucun fichier, aucune adresse de serveur, aucune capture du trafic réseau n'a été publié non plus. Le fameux compte X dont nous parlions reste anonyme et a été créé en août 2026, avant de basculer au premium payant du réseau social le mois dernier. Pour l'instant, l'auteur promet surtout de diffuser ses documents plus tard.
L'e-mail Gmail qu'il montre en photo soulève, lui, plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Photographié de biais sur un écran comme vous le voyez, il échappe à toute analyse sérieuse, et une adresse d'expéditeur peut aujourd'hui s'imiter en quelques secondes sur une simple capture. Son contenu laisse aussi perplexe. On a ici un ingénieur employé en Écosse, congédié par le service juridique américain de Take-Two dans un e-mail affiché à 1h07 du matin, menacé du FBI, de « pénalités » pouvant atteindre un milliard de dollars et sommé de ne plus contacter ses collègues, bref, un vrai thriller. Le contexte, en revanche, est bien réel, puisque fin octobre 2025, Rockstar avait licencié plus d'une trentaine d'employés au Royaume-Uni et au Canada, en les accusant d'avoir divulgué des informations confidentielles et en réfutant toute casse syndicale, un épisode qui rend l'histoire crédible aux yeux de certains.
Alors, que faut-il en penser ? Comme la plupart des jeux en ligne, GTA 6 collecte bel et bien des données de télémétrie, ce que l'auteur reconnaît lui-même. Mais la politique de confidentialité de Take-Two cite des partenaires publicitaires parmi les destinataires, pas des assureurs ni des employeurs. En Europe, un tel profilage, revendu en douce, se heurterait de plein fouet au RGPD, et semble tout bonnement inenvisageable. Clubic a sollicité Rockstar Games et Take-Two Interactive, qui ne s'étaient pas exprimés publiquement samedi, pour obtenir une réaction officielle sur cette rumeur.