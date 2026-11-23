D'après lui, la télémétrie de GTA 6 alimenterait un système de Take-Two baptisé Lens. Celui-ci enregistrerait chaque action à la milliseconde près, des pressions sur les boutons aux mouvements des joysticks, jusqu'à la force exercée sur les gâchettes adaptatives de la PS5. Il en tirerait une « signature comportementale » propre à chaque joueur, avec des scores de maîtrise de soi, de goût du risque, d'agressivité, de patience, de rapidité de décision sous pression ou d'impulsivité dans les achats. Votre vitesse au volant quand personne ne vous poursuit, votre arrêt ou non au feu rouge, votre réaction face à un passant qui vous agresse sans raison, tout serait passé au crible. Et le tout serait rattaché au compte console, à l'identifiant de plateforme et à l'adresse IP, bien loin de l'anonymat que promettrait, selon lui, la politique de confidentialité.