Dans sa présentation de la recommandation, la CNIL souligne un ajout à la version finale : une information spécifique sur le rejeu de session devrait apparaître dès le premier niveau de l’interface de consentement. Autrement dit, dès le premier écran du bandeau, avant de devoir fouiller dans les paramètres.

L’enjeu est de comprendre ce que l’on accepte. Ces outils peuvent enregistrer les mouvements de souris, les clics, les défilements, les interactions tactiles et certaines saisies dans les formulaires. Les interactions sont ensuite assemblées pour visualiser le parcours. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une capture vidéo de votre écran, ni d’un enregistrement de tout ce que vous faites sur votre ordinateur.

L’usage peut être utile : repérer un bouton qui ne fonctionne pas, comprendre l’abandon d’un formulaire ou améliorer une interface. Mais la précision du suivi peut aussi conduire à collecter des informations personnelles sans rapport avec cet objectif.

La CNIL rappelle que ces outils nécessitent un consentement préalable et ne bénéficient d’aucune exemption prévue pour les traceurs. Cette obligation existait déjà ; la recommandation précise comment la respecter.