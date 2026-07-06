Tout n'est pas soumis à cette règle pour autant. Deux familles d'usages restent exemptées de consentement, à savoir les mesures de sécurité liées à l'authentification (vérifier, par exemple, qu'un code de connexion a bien été ouvert depuis un terminal connu), et la mesure individuelle du taux d'ouverture strictement limitée à la délivrabilité, c'est-à-dire au nettoyage des bases de contacts inactifs. Cette seconde exemption ne vaut que pour les e-mails dits transactionnels, comme une confirmation de commande ou une alerte de livraison, ou pour ceux envoyés à des destinataires ayant déjà donné leur accord. Dès qu'il s'agit de personnaliser du contenu ou de cibler un profil, l'accord devient en revanche obligatoire. Et même dans les cas exemptés, la CNIL impose que seule la date du jour de la dernière ouverture soit conservée, sans l'heure précise, et qu'elle doit être écrasée à chaque nouvelle consultation.