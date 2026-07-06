On note aussi que sur les 23 sanctions prononcées par la CNIL au titre de la procédure simplifiée, 8 concernent des demandes de droits d'accès ou d'effacement mal traitées, dont 4 assorties d'un défaut de coopération avec l'autorité. Certains professionnels, comme des avocats ou médecins, n'ont même pas répondu aux sollicitations de l'institution dans le cadre de plaintes. Du coup, ils ont reçu une amende assortie d'une injonction à répondre, puis, faute de réaction, le paiement d'une astreinte financière. Il faut rappeler que la coopération avec la CNIL reste une obligation légale, pas une option ni une suggestion. Pour rappel, ces sanctions simplifiées restent plafonnées à 20 000 euros par manquement et ne sont jamais rendues publiques, contrairement aux amendes record dont la presse se fait régulièrement l'écho.