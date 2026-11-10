Les précommandes numériques de GTA 6 explosent et atteignent 942 millions de dollars, selon les dernières estimations. À neuf jours de la sortie, Rockstar assure que la demande dépasse largement ses attentes initiales.
Ce n'est pas vraiment une surprise, mais les précommandes de GTA 6 dépassent désormais les 9,6 millions de copies, pour un montant proche du milliard de dollars, d'après le dernier relevé de Sensor Tower, communiqué ce mardi 10 novembre 2026. La PS5 concentre l’essentiel des ventes, loin devant la Xbox. Le propriétaire du studio Rockstar Games, Take-Two, qui présentait ses résultats trimestriels pas plus tard qu'hier, évoque des niveaux « sans précédent », sans s'aventurer à publier ses propres chiffres.
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Les précommandes de GTA 6 passent la surmultipliée
Mis à jour ce 10 novembre, le tracker de Sensor Tower à près de 10 millions le nombre de copies numériques précommandées, remboursements déduits, précommandes qui avoisineraient déjà le milliard de dollars de revenus. Il y a tout juste une semaine, le 3 novembre, le cabinet en comptait 7,71 millions, pour 751 millions de dollars. Avec le préchargement, ouvert dans la nuit, la cadence devrait encore grimper. Chaque exemplaire rapporterait en moyenne 97 dollars, soit quasiment le prix de l'édition Ultime, ce qui voudrait dire que les acheteurs font davantage le choix de la version Ultime, la plus chère, à quasi 100 euros en France.
Dans le détail, la PS5 pèse à elle seule 75 % des ventes, soit 7,23 millions de copies et 703 millions de dollars. Sur Xbox, on compte 2,46 millions de copies pour 239 millions de dollars. Rockstar, lié à Sony par un partenariat marketing, présente d'ailleurs la PS5 comme la meilleure plateforme pour jouer, et réserve des ombres en ray tracing à la PS5 Pro.
Les joueurs Xbox ont toutefois un argument à faire valoir, puisque GTA 6 sera jouable via Xbox Cloud Gaming dès sa sortie, jusque sur la vieille Xbox One, comme nous l'avons appris ce mardi. Notons que le jeu tournera en 30 FPS sur toutes les consoles, comme Rockstar Games l'a aussi confirmé aujourd'hui.
Take-Two savoure le succès de GTA 6, sans rien chiffrer
Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, le 9 novembre, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a reconnu que les précommandes dépassaient « de loin » les attentes initiales, et parlé de niveaux « sans précédent ». L'éditeur garde pourtant son objectif annuel de 8 à 8,2 milliards de dollars de réservations nettes, l'indicateur clé de ses ventes, et préfère attendre la sortie pour crier victoire.
Une inconnue demeure toutefois. Rockstar a confirmé ce 10 novembre que GTA 6 tournera sous 30 FPS sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise, et rien ne dit encore quel impact cette nouvelle aura sur les acheteurs et les joueurs les plus exigeants. Mais toujours selon le même cabinet Sensor Tower, GTA V avait réuni 7 millions de précommandes en 2013.
Si ces estimations se confirment, GTA 6 devient même le jeu le plus précommandé de l'histoire, devant Cyberpunk 2077 et ses 8 millions de précommandes annoncées par CD Projekt en 2020, PC compris. Au rythme actuel, son successeur pourrait franchir le cap symbolique du milliard de dollars bien avant le 19 novembre.