Mis à jour ce 10 novembre, le tracker de Sensor Tower à près de 10 millions le nombre de copies numériques précommandées, remboursements déduits, précommandes qui avoisineraient déjà le milliard de dollars de revenus. Il y a tout juste une semaine, le 3 novembre, le cabinet en comptait 7,71 millions, pour 751 millions de dollars. Avec le préchargement, ouvert dans la nuit, la cadence devrait encore grimper. Chaque exemplaire rapporterait en moyenne 97 dollars, soit quasiment le prix de l'édition Ultime, ce qui voudrait dire que les acheteurs font davantage le choix de la version Ultime, la plus chère, à quasi 100 euros en France.