Avis aux amoureux de PlayStation, Sony et Lego vont (très) bientôt commercialiser une reproduction particulièrement détaillée de la console culte de 1994, avec 1 911 pièces au programme.
Après les consoles Mini/Classic et autres éditions anniversaires, voici donc la PlayStation à construire soi-même. À l’occasion des (plus de) 30 ans de la marque, Sony a officialisé durant son récent State of Play un set Lego entièrement consacré à sa première console de salon. Un objet qui cherche essentiellement à transformer un morceau de l’histoire du jeu vidéo en véritable pièce de collection.
Une PlayStation presque grandeur nature à construire
Et conformément à ce que propose Lego depuis longtemps déjà, le résultat ne manque pas de détails. PlayStation et Lego ont visiblement voulu aller bien au-delà d’une simple console grise posée sur une étagère.
Le set Lego PlayStation rassemble 1 911 pièces et permet de reproduire la console originale à une échelle proche du 1:1. Une fois assemblée, celle-ci mesure environ 26 cm de large.
Les éléments emblématiques de la machine sont évidemment présents, notamment les boutons Power et Open, qui sont ici fonctionnels. La célèbre manette PlayStation de première génération (sans sticks analogiques donc) est également incluse et peut même être connectée à la console.
Mais Sony a surtout voulu faire de cette construction un petit voyage dans l’histoire de la marque. Deux dioramas viennent ainsi compléter le set, avec des références directes à Ape Escape et Gran Turismo, deux titres maison emblématiques de la première PlayStation.
Deux éléments qui peuvent par ailleurs être retirés de la console pour être exposés séparément.
Un objet collector plutôt qu’un simple jeu de construction
La commercialisation est prévue le 1er octobre 2026, directement via PlayStation, y compris en France. Le set sera ensuite disponible plus largement sur le site Web Lego et dans les Lego Stores à partir du 4 octobre.
Son prix est fixé à 159,99€. Une somme conséquente pour un set Lego, certes, mais qui positionne clairement cette PlayStation comme un objet destiné aux fans et aux collectionneurs, à l’instar de la console portable Game Boy ou encore du set Nintendo Entertainment System.
Malgré une position délicate depuis l’annonce de la fin des disques en janvier 2028, Sony compte bien célébrer les belles heures de PlayStation.
La première PlayStation (lancée en 1994 au Japon) a profondément marqué toute une génération de joueurs et, trois décennies plus tard, son design reste immédiatement identifiable.
Avec cette version en briques, la console quitte cette fois le meuble TV pour rejoindre les étagères des collectionneurs, et il y a fort à parier que ce set Lego PlayStation trouvera sa place sous de nombreux sapins.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.