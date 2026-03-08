Baptisé MSF-1, l’appareil désormais précieusement conservé par le musée constitue donc le plus ancien prototype connu de la console avortée issue du partenariat entre Nintendo et Sony.

Comme évoqué plus haut, il s’agit toutefois d’un devkit, soit une machine destinée aux développeurs pour concevoir et tester les jeux, et dont l’apparence brute n’a généralement rien à voir avec celle d’une console commercialisée.

Peu séduisant au premier regard, ce prototype n’en demeure pas moins une pièce historique absolument exceptionnelle pour le musée situé à Frisco, au Texas.