Le National Video Game Museum américain confirme avoir mis la main sur un kit de développement dédié à la Nintendo PlayStation, une console mythique des années 90 qui n'a jamais vu le jour.
Vous connaissez sans doute l'histoire. Au milieu des années 1990, alors que le jeu vidéo bascule vers l’ère du CD-ROM, deux géants japonais s’apprêtent à écrire l’histoire ensemble : Nintendo et Sony. De cette alliance improbable naît un projet fascinant, la Nintendo PlayStation. Une machine hybride, mi-cartouche mi-CD, finalement abandonnée avant même d’arriver en rayon.
Un morceau d'histoire de la Nintendo PlayStation
Le partenariat ne durera toutefois pas longtemps : Nintendo se retire du projet avant même qu’il ne prenne réellement forme et annonce finalement se tourner vers Philips. De son côté, Sony décide de poursuivre l’aventure en solitaire, posant ainsi les bases de ce qui deviendra la PlayStation. Aujourd'hui, le National Videogame Museum annonce avoir mis la main sur le devkit de la Nintendo PlayStation.
En effet, si des prototypes de la machine avaient déjà été retrouvés il y a quelques années, le musée américain indique avoir mis la main sur « le plus ancien vestige matériel connu de la PlayStation de Nintendo, et constitue le système de développement original du lecteur CD Super Nintendo que Sony prévoyait d'utiliser ». À l'heure actuelle, il s'agit du seul exemplaire connu !
Le devkit MSF-1 au National Videogame Museum
Baptisé MSF-1, l’appareil désormais précieusement conservé par le musée constitue donc le plus ancien prototype connu de la console avortée issue du partenariat entre Nintendo et Sony.
Comme évoqué plus haut, il s’agit toutefois d’un devkit, soit une machine destinée aux développeurs pour concevoir et tester les jeux, et dont l’apparence brute n’a généralement rien à voir avec celle d’une console commercialisée.
Peu séduisant au premier regard, ce prototype n’en demeure pas moins une pièce historique absolument exceptionnelle pour le musée situé à Frisco, au Texas.
En 2020, la maison d'enchères Heritage Auctions mettait en vente un prototype issu de ce même travail en commun réalisé entre Sony et Nintendo, lequel avait alors atteint un prix de vente de 360 000 dollars.
Un prototype fonctionnel, doté d'un port cartouche et d'un lecteur CD-ROM, accompagné qui plus est d'une manette Super Nintendo, affublée ici d'un logo PlayStation. Vous avez dit « collector » ?