Dans quelques jours, Nintendo va relancer son Virtual Boy, sa console maudite par excellence (davantage encore que la Wii U), au travers du Nintendo Switch Online.
À la fois encombrant et déroutant, le Virtual Boy de Nintendo surgit en juillet 1995 au Japon, comme une promesse de futur. Nintendo ose le vidéocasque 3D, avec un affichage stéréoscopique qui s'annonce révolutionnaire, mais la firme trébuche lourdement. Casque peu pratique, maux de tête, jeux timides… L’objet fascine autant qu’il échoue, à tel point que sa commercialisation en Europe est annulée, et le projet abandonné dès décembre 1995. Un ovni technologique, devenu symbole d’un des flops les plus mémorables de l’histoire du jeu vidéo.
Le plus gros flop de Nintendo… mais sur Switch
Pourtant, Nintendo avait promis en fin d'année dernière un retour sur le devant de la scène de ce même Virtual Boy. Cela deviendra réalité le 17 février prochain, avec la disponibilité de l'application du même nom au sein du programme Nintendo Switch Online et Pack Additionnel.
Les abonnés au service en ligne de Nintendo pourront donc ajouter une nouvelle application « rétro » à l'interface de leur Nintendo Switch, avec la possibilité de jouer aussitôt à 7 titres, à savoir : Wario Land, 3D Tetris, Red Alarm, Galactic Pinball, Golf, The Mansion of Innsmouth et enfin Teleroboxer.
Une expérience modernisée, avec deux inédits en prime
À l'instar de Starfox 2 au sein de la Super Nintendo Classic Mini, l'application Virtual Boy va permettre aux joueurs de découvrir pour la première fois deux projets alors avortés, à savoir Zero Racers et D-Hopper. Tous deux seront néanmoins disponibles ultérieurement, tout comme Mario's Tennis, Vertical Force ou, encore, V-Tetris.
L'autre bonne nouvelle, c'est que l'application va permettre de s'affranchir de l'affichage rouge d'origine, contre de nouvelles nuances, plus agréables pour la rétine. Nintendo précise toutefois que cette option sera elle aussi déployée ultérieurement, au gré d'une mise à jour.
Pour les fans les plus irascibles, Nintendo commercialise même une réplique du Virtual Boy (au prix de 79,99€), pour retrouver les sensations d'antan, mais sans la manette d'origine. Pour les autres, la firme nippone propose un accessoire en carton et en mousse (19,99€), dans lequel on viendra insérer sa Nintendo Switch (1 ou 2) pour profiter du catalogue Virtual Boy.
À noter qu'une réplique du casque Virtual Boy (original ou en carton), ainsi qu'un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel (39,99€/an) sont indispensables pour profiter du catalogue Virtual Boy sur Nintendo Switch.
