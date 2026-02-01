À la fois encombrant et déroutant, le Virtual Boy de Nintendo surgit en juillet 1995 au Japon, comme une promesse de futur. Nintendo ose le vidéocasque 3D, avec un affichage stéréoscopique qui s'annonce révolutionnaire, mais la firme trébuche lourdement. Casque peu pratique, maux de tête, jeux timides… L’objet fascine autant qu’il échoue, à tel point que sa commercialisation en Europe est annulée, et le projet abandonné dès décembre 1995. Un ovni technologique, devenu symbole d’un des flops les plus mémorables de l’histoire du jeu vidéo.