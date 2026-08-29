Pour célébrer les 25 ans de Xbox, Mattel s’attaque à un monument du jeu vidéo : la toute première console de Microsoft. Une imposante réplique en briques, bourrée de détails et de références, qui risque de faire fondre les nostalgiques… (et leurs portefeuilles).
C’était il y a (bientôt) 25 ans, Microsoft débarquait dans le monde de la console avec une machine aussi imposante qu’ambitieuse. Le 15 novembre 2001, la première Xbox faisait ses débuts en Amérique du Nord. Un quart de siècle plus tard, la machine s’apprête donc à souffler ses 25 bougies. Et plutôt que de simplement ressortir une vieille photo de famille, Mattel a décidé de reconstruire la bête… brique par brique.
Une Xbox grandeur nature, et avec son imposante manette Duke
Le nouveau set signé Mattel Brick Shop reproduit la Xbox originale à l’échelle 1:1, avec pas moins de 3 509 pièces. Le set ne se contente pas de reproduire le célèbre boîtier noir et vert, puisque la console s’accompagne de sa mythique manette Duke, elle aussi entièrement constructible, avec des boutons fonctionnels.
La machine peut également s’ouvrir, tandis que certaines commandes permettent d’activer des effets sonores et lumineux.
En effet, Mattel pousse la nostalgie jusqu’à intégrer trois petits dioramas directement dans la console, qui rendent hommage à Psychonauts, Halo et The Elder Scrolls III: Morrowind, trois univers particulièrement emblématiques de cette génération.
Chaque scène peut être extraite de la machine pour être exposée séparément et intègre de minuscules figurines représentant les personnages des différents jeux. Au total, quatre séquences de sons et lumières peuvent être déclenchées depuis la manette.
Le positionnement ne laisse guère de doute quant au côté collector de la bête, avec une recommandation 17+, 3 509 pièces, un prix de 329,99 dollars, et une conception pensée pour trôner fièrement sur une étagère.
Xbox joue à fond la carte de la nostalgie
Cette Xbox en briques arrive à point nommé, puisque Microsoft célèbre cette année les 25 ans de sa console et multiplie les clins d’œil à son histoire. Après une génération Xbox Series particulièrement mouvementée, la marque mise actuellement sur son passé, qui constitue peut-être l’un de ses meilleurs arguments marketing.
La preuve avec la Xbox Series X25, une édition limitée translucide « OG Green » directement inspirée de la première Xbox, qui sera commercialisée en novembre avec une manette anniversaire assortie.
Mattel n’est évidemment pas le seul à surfer sur cette tendance, et Xbox multiplie depuis plusieurs années les collaborations et objets dérivés, avec une console qui n’est plus seulement une machine que l’on branche sous le téléviseur, mais bien un véritable objet culturel.
Et cela tombe plutôt bien pour Xbox, car l’actualité hardware est actuellement nettement moins réjouissante… Depuis le 1er août, Microsoft a encore relevé le prix de ses consoles, avec une Xbox Series X désormais affichée au tarif prohibitif de 799€, contre 499€ à son lancement en novembre 2020.
Surtout, la marque doit désormais préparer l’après, avec Project Helix, sa prochaine génération de Xbox, dont les premiers prototypes destinés aux développeurs sont attendus en 2027.
Après les errements de la génération actuelle, entre fin progressive des exclusivités, stratégie multiplateforme et évolution parfois déroutante du Game Pass, et une future machine dont le tarif pourrait avoisiner les 1 000 dollars, autant dire que le défi sera de taille…
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme
- Niveau de finition exemplaire
- Grip généralisé sur les poignées
- Gâchettes et palettes plus abouties
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