Le nouveau set signé Mattel Brick Shop reproduit la Xbox originale à l’échelle 1:1, avec pas moins de 3 509 pièces. Le set ne se contente pas de reproduire le célèbre boîtier noir et vert, puisque la console s’accompagne de sa mythique manette Duke, elle aussi entièrement constructible, avec des boutons fonctionnels.

La machine peut également s’ouvrir, tandis que certaines commandes permettent d’activer des effets sonores et lumineux.