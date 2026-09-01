Instagram remplace l'étiquette "AI Creator" par "AI-generated profile" et limitera la visibilité des comptes qui tentent d'imiter un véritable utilisateur. La filiale de Meta entend marquer une distinction claire face à la multiplication des profils artificiels.
Meta annonce modifier la manière dont Instagram signale les profils générés par l'intelligence artificielle. La plateforme ne se contente plus d'inviter les créateurs à se déclarer volontairement. Elle prévoit désormais de réduire leur visibilité.
Vers un meilleur contrôle des profils IA
L'étiquette "AI Creator", testée depuis plusieurs mois, change de nom. Elle s'appelle désormais "AI-generated profile". Meta explique vouloir lever toute ambiguïté sur les profils qui mettent en scène un personnage entièrement généré par IA. Instagram veut les distinguer des comptes tenus par de vraies personnes qui utilisent simplement l'IA dans leur travail créatif. Ces derniers n'ont rien à signaler. Les créateurs qui avaient déjà coché la case "AI Creator" devront repasser dessus, soit pour confirmer que l'étiquette colle toujours à leur profil, soit pour la retirer si elle ne correspond plus à rien.
Et si un compte ne joue pas le jeu ? Sa portée baisse. Concrètement, ses publications ne seront plus proposées aux utilisateurs qui ne le suivent pas, ni dans les Reels ni sur la page Explore. Le compte reste en ligne, il devient simplement plus difficile à découvrir. Le principe s'apparente donc aux sanctions prévues par Apple ou Spotify sur leur plateforme de streaming pour les comptes IA ou la musique IA. À l'inverse, activer l'étiquette de son plein gré ne coûte rien en visibilité. Pour savoir où on en est, il suffit d'aller consulter son "Account Status", où Instagram liste les éventuelles restrictions appliquées au compte.
Nous rapportions en mai dernier qu'Instagram testait ce badge "AI Creator", à l'époque une simple option facultative. Désormais, un profil détecté sans étiquette n'a plus vraiment le choix. Soit il l'ajoute, soit il conteste la décision via une procédure d'appel. Et s'il obtient gain de cause, il retrouve sa place dans les recommandations.
Reste qu'Instagram cible plus précisément les usurpations d'identité. À l'instar de TikTok, le réseau continuera de retourner des images ou des vidéos générées par IA si c'est bel et bien un utilisateur réel qui les publie.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.