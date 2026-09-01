L'étiquette "AI Creator", testée depuis plusieurs mois, change de nom. Elle s'appelle désormais "AI-generated profile". Meta explique vouloir lever toute ambiguïté sur les profils qui mettent en scène un personnage entièrement généré par IA. Instagram veut les distinguer des comptes tenus par de vraies personnes qui utilisent simplement l'IA dans leur travail créatif. Ces derniers n'ont rien à signaler. Les créateurs qui avaient déjà coché la case "AI Creator" devront repasser dessus, soit pour confirmer que l'étiquette colle toujours à leur profil, soit pour la retirer si elle ne correspond plus à rien.

Et si un compte ne joue pas le jeu ? Sa portée baisse. Concrètement, ses publications ne seront plus proposées aux utilisateurs qui ne le suivent pas, ni dans les Reels ni sur la page Explore. Le compte reste en ligne, il devient simplement plus difficile à découvrir. Le principe s'apparente donc aux sanctions prévues par Apple ou Spotify sur leur plateforme de streaming pour les comptes IA ou la musique IA. À l'inverse, activer l'étiquette de son plein gré ne coûte rien en visibilité. Pour savoir où on en est, il suffit d'aller consulter son "Account Status", où Instagram liste les éventuelles restrictions appliquées au compte.