La plateforme héberge près de trois millions de modèles et environ un million cinq cent mille Spaces, accessibles à tout le monde. L’ONG AI Forensics a sélectionné neuf Spaces de retouche d’image parmi les plus consultés. Une seule consigne, en anglais courant, leur a suffi, sans jailbreak ni détour technique. Sept outils ont livré un faux nu en quelques secondes, avec le visage et la posture de la photo d’origine conservés. Deux Spaces seulement ont bloqué la requête.

En parallèle, l’organisation a construit ses propres Spaces-leurres, des pages qui imitent un éditeur de photo sans jamais produire le moindre résultat. Pendant sept jours, de vrais visiteurs ont envoyé plus de 1 000 requêtes et images à ces pièges. Parmi elles, 73 % relevaient d’un contenu sexuel, et 83 % de ces demandes cherchaient à déshabiller ou à sexualiser la personne photographiée. Les femmes représentaient 95 % des cibles, tandis que 6,7 % des requêtes concernaient apparemment des mineurs.

Selon Paul Bouchaud, chercheur principal chez AI Forensics, la protection contre ces usages dépend uniquement des développeurs de chaque Space, car la plateforme n’impose aucun filtre commun. Sollicitée par notre confrère américain WIRED, à l’origine de l’enquête, l’entreprise n’a apporté aucune réponse sur ses mécanismes de modération. La politique de Hugging Face interdit pourtant les contenus sexuels produits sans consentement et toute sexualisation de mineurs.