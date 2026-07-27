Ces annonces auraient atteint environ 359 547 utilisateurs dans l’UE et au Royaume-Uni. Les opérateurs contournaient les blocages en créant de nouvelles pages et comptes, parfois enregistrés sous des noms fantaisistes comme "ddd" ou "111", en violation des règles de transparence imposées par le Digital Services Act (DSA) européen. Ce dernier oblige les plateformes à révéler l’identité des annonceurs, une obligation difficile à respecter lorsque ceux-ci masquent leur trace.