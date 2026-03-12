Ces chiffres sont vertigineux. Et c'est précisément là que le bât blesse. Cent cinquante-neuf millions de publicités frauduleuses en un an, ce n'est pas un bilan de protection. C'est le portrait d'une plateforme qui a longtemps hébergé un écosystème d'arnaques à grande échelle. Comme le documentait Clubic, des réseaux de fraude à l'investissement ont touché 25 pays via Meta Ads, avec 310 campagnes actives conçues précisément pour tromper les algorithmes de modération de Meta. Des techniques de hameçonnage sur Facebook, quasi indétectables même pour les utilisateurs avertis, circulaient en toute impunité.

Le timing de ces annonces n'est pas anodin. Le Digital Services Act européen impose aux très grandes plateformes des obligations de modération renforcées. Les sanctions peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial. La vérification des annonceurs, plafonnée à 70% jusqu'à présent, révèle un arbitrage assumé : Meta acceptait des revenus publicitaires sans exiger d'identification stricte sur une partie de son inventaire. Passer à 90% en 2026, ce n'est pas un geste spontané de bonne volonté, c'est une réponse à une pression qui devenait intenable.

Quand une plateforme se félicite d'avoir retiré 159 millions d'arnaques, la vraie question reste entière : comment autant a-t-il pu entrer ?