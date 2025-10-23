Il aura tout de même fallu attendre le Cybermois pour que Meta se décide à bouger. Profitant de cet événement mondial consacré à la cybersécurité pour surfer sur son écho médiatique, l’entreprise a dévoilé un plan d’action concret pour enrayer les escroqueries qui minent ses plateformes depuis des années.

Ainsi, sous couvert de sensibilisation, le groupe vient de présenter une série d’outils censés renforcer la sécurité des internautes inscrits à ses différents services. Sur WhatsApp, un avertissement s’affiche désormais lorsqu’un contact inconnu demande un partage d’écran pendant un appel vidéo, une méthode couramment utilisée pour soutirer des codes de vérification ou des coordonnées bancaires.

Sur Messenger, Meta teste un système de détection automatisée des messages frauduleux, capable d’identifier les échanges suspects en temps réel. Le dispositif repose sur une analyse locale des conversations, ce qui permet de préserver le chiffrement de bout en bout tant que l’utilisateur ne choisit pas d’envoyer les messages à l’intelligence artificielle pour examen. En cas d’arnaque détectée, l’application explique les signes relevés et suggère les mesures à prendre, comme bloquer l’expéditeur ou signaler le compte.

En parallèle, le groupe a rappelé certaines bonnes pratiques déjà connues, comme la connexion via clé d’accès, censée remplacer le mot de passe par une empreinte, un visage ou un code PIN, ou encore les centres de vérification de sécurité et de confidentialité présents sur Facebook, Instagram et WhatsApp, qui permettent de consulter en un seul endroit les paramètres liés à la protection du compte et de la vie privée, et d’obtenir des recommandations adaptées.