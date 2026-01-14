Attention, cette arnaque par phishing sur Facebook est presque impossible à détecter

Les adeptes de Facebook ont l'habitude de voir apparaître des pop-ups d'authentification lorsqu'ils se connectent à des services tiers avec leurs identifiants de connexion. Et c'est précisément ce mécanisme qui est détourné. Les attaquants reproduisent cette expérience en dessinant pixel par pixel une fausse fenêtre, barre d'adresse comprise. Le piège se déclenche généralement depuis un e-mail alarmiste, signé d'un cabinet d'avocats ou prévenant d'une violation de copyright. Un lien raccourci mène d'abord vers une fausse page de captcha Meta, avant d'afficher la fenêtre de connexion frauduleuse.

L'hébergement des pages malveillantes sur des plateformes cloud légitimes comme Netlify ou Vercel complique la détection. Ces services offrent des sous-domaines en .app ou .dev, lesquels peuvent parfois paraître crédibles. Les escrocs y déposent des kits de phishing complets, et profitent de la réputation de ces infrastructures pour contourner les filtres de sécurité. Les pages demandent d'abord des informations anodines (nom, e-mail, téléphone), avant d'exiger le mot de passe au dernier moment.