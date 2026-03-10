Tout commence par une annonce qui ne ressemble pas à une publicité. L'internaute voit passer dans son fil Facebook ce qui semble être un article de France 5 ou du Figaro : une révélation choc d'un banquier sur un plateau TV, le testament d'une célébrité, ou un scandale politique. Le titre accroche. La personne clique.

L'internaute atterrit alors sur une page qui imite visuellement un vrai média. L'article "révèle" une méthode d'investissement exclusive, présentée comme celle que les banques ne veulent pas que vous connaissiez. Ils mettent en scène des personnes traditionnellement médiatisées dans chacun des pays cibles. En France, ces articles fictifs parlent par exemple de Bruno Le Maire, Christine Lagarde, Élise Lucet, Léa Salamé ou Caroline Roux. Pour "en savoir plus" ou "réserver une place", un simple formulaire suffit : nom, prénom, numéro de téléphone. Rien d'alarmant en apparence.

Mais l'arnaque commence à basculer dans le réel. Un "conseiller financier" rappelle la victime dans les heures qui suivent. Il prend le temps d'instaurer une relation de confiance, puis l'incite à déposer une première somme modeste sur une soi-disant plateforme de trading. Un tableau de bord affiche rapidement de beaux profits fictifs. La victime est encouragée à investir davantage. Mais bien entendu, lorsqu'elle tente de retirer son argent, c'est impossible.