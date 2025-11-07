Dans un document récupéré par Reuters et daté de décembre 2024 il est indiqué que les plateformes de l'entreprise affichaient en moyenne 15 milliards de publicités classées "à risque élevé" chaque jour. Parmi ces 15 milliards d'annonces quotidiennes, les plus clairement frauduleuses — celles que Meta a elle-même identifiées comme des « higher-risk ads » — génèrent à elles seules environ 7 milliards de dollars de revenus annualisés. Reuters explique :

"En moyenne (...) l'entreprise affiche à ses utilisateurs environ 15 milliards de publicités frauduleuses « à risque élevé » - celles qui présentent des signes évidents de fraude - chaque jour. Meta génère environ 7 milliards de dollars de revenus annualisés à partir de cette catégorie de publicités frauduleuses chaque année, selon un autre document de fin 2024.﻿"

L'enquête de Reuters couvre une période allant de 2021 à 2025, durant laquelle Meta n'aurait pas réussi à endiguer ce flux de publicités frauduleuses. Les documents montrent également que les mesures d'application des règles demeurent clémentes : un petit annonceur doit être signalé au moins huit fois avant d'être bloqué pour promotion de fraude financière. Les comptes qualifiés de "High Value Accounts", ceux qui dépensent de larges sommes pour gagner en visibilité, peuvent accumuler plus de 500 violations sans suspension.​