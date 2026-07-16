Quand un adolescent glisse dans une conversation avec Meta AI qu’il pense à se faire du mal, même de façon subtile, ses parents reçoivent désormais une notification. Pas le contenu exact de l’échange, mais une alerte accompagnée de ressources pour aborder le sujet. Meta AI alerte aussi déjà les services d’urgence en cas de risque imminent sur Facebook et Instagram, 19 000 signalements l’an dernier, et étend cette capacité aux conversations avec son chatbot. La plateforme joue la carte de la transparence parentale, à l’heure où régulateurs et tribunaux lui mettent la pression sur la sécurité des mineurs.