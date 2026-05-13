En France, la loi Studer de juillet 2023 fixe la majorité numérique à 15 ans et impose vérification d'âge et consentement parental en dessous. Le décret d'application ? Toujours en discussion (la compatibilité avec le DSA est pendante devant la CJUE). L'Arcom pousse de son côté pour que la vérification soit déléguée aux stores d'applications plutôt qu'aux plateformes elles-mêmes.

Chaque nouvelle fonctionnalité parentale annoncée par Meta suit ce calendrier réglementaire avec une ponctualité suspecte. Les comptes ados Facebook et Messenger, c'était juste avant une échéance DSA. Les insights sur les conversations avec l'IA, juste après une audition au Parlement européen. TikTok (Family Pairing, 2020) et Snapchat (Family Center, 2022) proposent des outils comparables depuis bien plus longtemps, ce qui ne les a pas épargné des foudres des régulateurs récemment. TikTok a été épinglée par la Commission européenne pour son design addictif en début d'année, et Snapchat est scrutée pour vérifier si l'application en fait assez pour protéger ses utilisateurs mineurs.

Enfin, le projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans continue de faire son chemin après son adoption par le Sénat en mars. Dans ce cadre, montrer patte-blanche avec un contrôle parental revu ne sera pas suffisant, que ce soit pour Meta, TikTok ou Snap.