Et si, en tant que parents, vous pouviez enfin savoir de quoi discute votre ado avec Meta IA, sans avoir pour cela à fouiller ses messages ? Le géant américain déploie actuellement de nouveaux outils, pour donner aux parents une vision claire des sujets abordés.
Meta muscle son arsenal de contrôle parental. Le groupe annonce dans un billet de blog officiel le déploiement d’un nouvel onglet “Insights”, permettant (enfin !) aux parents de mieux comprendre les interactions de leurs adolescents avec l’assistant maison Meta AI. L’objectif est d’offrir plus de transparence, sans pour autant franchir la ligne de la surveillance intrusive. Déjà accessible dans plusieurs pays anglophones, la fonctionnalité doit s’étendre au reste du monde dans les prochaines semaines.
Une visibilité aussi sur les échanges avec l’IA
Quand bien même une étude interne à Meta, aurait tendance à indiquer que la supervision parentale n’a quasiment aucun effet sur l’usage compulsif des adolescents sur les réseaux sociaux, le géant américain continue évidemment d’optimiser ses outils dédiés aux parents.
Progressivement, les parents qui utilisent les outils de supervision sur Facebook, Messenger ou Instagram vont pouvoir consulter les grandes thématiques abordées par leur adolescent avec Meta AI au cours des sept derniers jours.
Plutôt que d’accéder aux conversations elles-mêmes, les parents vont pouvoir visualiser des catégories, comme l’école, le divertissement, les voyages, l’écriture, la santé, le sport, le bien-être… Une approche volontairement synthétique, qui cherche à informer sans empiéter sur la vie privée.
Meta indique qu’il ne s’agit que « d’une première étape », et l’entreprise prévoit d’enrichir continuellement ces outils en s’appuyant sur les retours des familles et d’experts, afin de rendre ces “insights” plus pertinents au fil du temps.
Sécurité renforcée et dialogue encouragé
Ces nouveautés viennent compléter les diverses mesures de protection déjà intégrées aux comptes adolescents. Meta rappelle que son IA est déjà calibrée pour éviter les réponses inappropriées, mais que cela n’empêchera pas les parents de voir malgré tout les sujets abordés, même en cas de refus de l’IA.
Sur les thématiques les plus sensibles, comme le suicide ou l’automutilation, Meta va poursuivre ses efforts, et de nouvelles alertes sont déjà en cours de développement pour prévenir les parents si leur enfant tente d’engager ce type de discussion avec l’IA, en plus des alertes déjà existantes.
En partenariat avec le Cyberbullying Research Center, Meta va également proposer des « amorces de conversation » pour aider les parents à aborder aussi sereinement que possible le sujet de l’IA avec leurs adolescents.
Pour Meta, il s’agit encore et toujours de chercher à trouver un équilibre très délicat, mais pourtant essentiel, à savoir mieux informer les parents sur les pratiques de leurs enfants, sans pour autant transformer la supervision en une forme de surveillance permanente.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter