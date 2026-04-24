Progressivement, les parents qui utilisent les outils de supervision sur Facebook, Messenger ou Instagram vont pouvoir consulter les grandes thématiques abordées par leur adolescent avec Meta AI au cours des sept derniers jours.

Plutôt que d’accéder aux conversations elles-mêmes, les parents vont pouvoir visualiser des catégories, comme l’école, le divertissement, les voyages, l’écriture, la santé, le sport, le bien-être… Une approche volontairement synthétique, qui cherche à informer sans empiéter sur la vie privée.