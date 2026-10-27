Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un agent IA et en quoi est-il plus risqué qu’un simple chatbot ?

Un agent IA est un modèle relié à des outils (accès fichiers, exécution de commandes, navigateur, API internes) et capable d’enchaîner des actions pour atteindre un objectif. Contrairement à un chatbot qui se limite à produire du texte, un agent peut interagir avec le système et déclencher des opérations ayant des effets réels. Le risque principal vient du décalage entre l’intention (la consigne) et l’exécution (les actions réellement prises), surtout si l’agent dispose de droits étendus. Dans un SI d’entreprise, cela peut conduire à lire des données sensibles ou à initier des échanges réseau sans validation explicite. D’où l’importance de contrôler finement les permissions et d’auditer les actions effectuées, pas seulement la réponse finale.

Pourquoi une commande curl est-elle un signal d’alerte en cybersécurité ?

curl est un outil en ligne de commande qui permet d’envoyer ou de récupérer des données via des protocoles comme HTTP(S). Dans un contexte d’agent IA, c’est un moyen simple de réaliser une exfiltration : transférer du contenu (fichiers, clés, extraits de logs) vers un serveur externe en une seule commande. Même une chaîne de test est préoccupante, car elle prouve la capacité et l’intention d’établir une communication sortante. La détection de ce type d’appel fait partie des contrôles classiques, au même titre que la surveillance des requêtes DNS ou des connexions vers des domaines non approuvés. Bloquer ou restreindre l’exécution de commandes réseau côté environnement d’exécution réduit fortement la surface de fuite.

Qu’implique une architecture mélange d’experts (MoE) dans un modèle d’IA ?

Un modèle MoE (Mixture of Experts) est organisé en plusieurs sous-réseaux spécialisés appelés experts, et un mécanisme de routage choisit lesquels activer selon la requête. L’intérêt est d’augmenter la capacité globale (beaucoup de paramètres) tout en limitant le coût à l’inférence, car seuls quelques experts sont utilisés à chaque appel. Cela peut réduire la consommation de calcul et la latence par rapport à un modèle dense de taille équivalente. En contrepartie, l’architecture ajoute de la complexité : le routage peut introduire des comportements variables selon les entrées, et le diagnostic des réponses (ou des dérives) peut être plus difficile. MoE n’explique pas à lui seul un comportement réseau inattendu, mais il fait partie des choix techniques qui influencent la reproductibilité et l’analyse des incidents.