Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un modèle à poids ouverts (open weights), et en quoi est-ce différent de l’open source ?

Un modèle à poids ouverts est un modèle d’IA dont les paramètres appris pendant l’entraînement (les poids) sont publiés, ce qui permet de le télécharger et de l’exécuter localement, sans passer par l’API du concepteur. Cela facilite aussi, selon la licence, l’adaptation du modèle à un usage interne (fine-tuning, ajout d’instructions, etc.). En revanche, ce n’est pas forcément de l’open source : le code d’entraînement, les jeux de données et la recette exacte (hyperparamètres, nettoyage des données) peuvent rester fermés. La licence est déterminante, car elle peut autoriser ou limiter l’usage commercial, la redistribution ou la modification. En pratique, open weights décrit surtout l’accès au modèle final, pas la transparence complète du processus.

Que signifie coût par token dans la facturation et le dimensionnement d’une IA générative ?

Un token est une unité de texte utilisée par les modèles de langage (morceaux de mots, mots, ponctuation), et c’est souvent l’unité de facturation des services cloud. Le coût par token dépend du modèle, mais aussi du volume traité (entrée + sortie) et du fait qu’on utilise une API hébergée ou une exécution locale. Côté technique, plus on consomme de tokens, plus on mobilise de calcul (GPU/CPU) et de latence, ce qui impacte directement la facture et la capacité à tenir une charge. Comparer des coûts par token suppose donc de préciser le scénario (longueur des prompts, taille des réponses, niveau de qualité attendu, contraintes de délai). Sans protocole de mesure, les comparaisons « x10 moins cher » restent difficiles à valider.

À quoi sert la quantification d’un modèle d’IA, et pourquoi parle-t-on de 4 bits ou 8 bits ?

La quantification consiste à stocker et calculer les poids d’un modèle avec une précision numérique réduite (par exemple 4 bits ou 8 bits au lieu de formats plus lourds), pour diminuer la mémoire nécessaire et accélérer certains traitements. L’intérêt est concret sur PC : un modèle peut devenir exécutable avec moins de VRAM/RAM, ce qui élargit la compatibilité matérielle. Le compromis, c’est une possible perte de qualité (raisonnement, fidélité, stabilité) qui varie selon le modèle et la méthode de quantification. Les chiffres de mémoire cités concernent surtout le stockage des poids ; en usage réel, il faut aussi de la marge pour le contexte (KV cache), le runtime et le système. Résultat : la quantification rend l’IA locale plus accessible, mais ne supprime pas toutes les contraintes de performance.