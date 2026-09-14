Il suffit de faire un tour sur LinkedIn pour comprendre que l’IA est au centre de toutes les attentions. C’est bien simple, on la met à toutes les sauces, et les centaines de milliards de dollars investis par les géants du secteur ne sont sans doute pas étrangers à cette petite musique. À tendre l’oreille, l’IA est devenue indispensable pour travailler : un outil de productivité révolutionnaire, capable de répondre à des mails, remplir des agendas, générer des factures…

Alors, disons-le clairement : oui, l’intelligence artificielle peut aider à gagner du temps… Et c’est parfois un gage de progrès. Mais son adoption doit se faire avec raison, sans quoi les gains seront vite effacés. Car le risque, à proprement parler, ne vient pas des outils d’IA en eux-mêmes. Il réside dans leur utilisation, notamment lorsque les décisions sont prises dans la précipitation, sans le temps nécessaire pour bien réfléchir.