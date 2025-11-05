Alors que les pirates s'emparent eux aussi de l'IA, ESET fait évoluer sa gamme ESET HOME Security destinée aux particuliers, TPE et auto-entrepreneurs. De quoi lutter plus efficacement contre des menaces toujours plus sophistiquées et dévastatrices s'appuyant sur l'intelligence artificielle.
C'est un fait : depuis le tournant des années 2000, le sujet de la sécurité informatique est de plus en plus central. Il faut dire que le volume des menaces qui touchent toutes les plateformes du marché ne cesse d'augmenter de façon exponentielle.
Le piratage est aujourd'hui une activité bien implantée dans l'économie souterraine. Avec tout un écosystème diversifié qui donnait déjà depuis un certain temps accès à des technologies particulièrement virulentes à d'autres acteurs moins expérimentés. Sans parler du développement de la cyber-guerre entre acteurs étatiques, dans un contexte international dégradé.
L'arrivée récente des IA génératives donne toutefois au secteur une force de frappe inouïe, qui oblige à trouver de nouvelles réponses pour protéger aussi bien les particuliers, que les TPE et auto-entrepreneurs.
L'IA permet désormais aux cybercriminels de pirater très facilement votre confiance
Contrairement aux grandes entreprises qui disposent généralement d'un département spécialisé dans la cybersécurité, les particuliers, TPE et auto-entrepreneurs sont des cibles particulièrement prisées par les pirates. Surtout grâce au bond récent en terme de qualité des campagnes malveillantes que l'IA générative leur permet aujourd'hui de lancer à peu de frais.
Au delà, la multiplication des objets connectés à la maison créé une surface d'attaque additionnelle qui leur permet d'ouvrir un second front. De quoi leur permettre d'escroquer ces publics avec toujours quelques angles d'attaques supplémentaires sous le coude. Il peut, bien sûr, s'agir de logiciels malveillants comme les malwares, trojans et autres ransomware. Mais la vraie menace est plus insidieuse.
Car il faut aussi de plus en plus compter avec des arnaques comme le hameçonnage. Un type d'attaques de plus en plus difficile à déceler, puisque l'IA permet aux pirates de créer vraiment très facilement des mails et autres pages crédibles, de très bonne facture.
On y retrouve tous les codes visuels et langagiers qui font très facilement croire à un message légitime, celui d'une marque à laquelle vous faites confiance. Or, en 2025, les cyber-criminels ont trouvé de nouvelles idées encore plus redoutables pour arnaquer leurs victimes avec l'IA et exploiter encore davantage ce biais cognitif.
Investissements frauduleux, support technique, données personnelles, fraudes à la livraison…
Après l'hameçonnage que nous venons d'évoquer, les investissements frauduleux sont en bonne place parmi les arnaques cyber-malveillantes les plus prisées par les pirates. Il peut s'agir, par exemple, de messages incitant à investir dans les cryptomonnaies. Voire, des appels à investir dans des produits financiers plus conventionnels.
Ces derniers peuvent imiter à la perfection la communication d'acteurs fiables. Ou adopter plus simplement une présentation soignée, suffisamment professionnelle pour faire tomber beaucoup d'internautes dans le piège. Les arnaques au faux support technique restent également très courantes, jouant sur la peur d'une menace informatique fictive pour prendre possession de l'ordinateur et des données les plus sensibles des victimes.
Le vol de données personnelles, qu'il soit issu de piratages de grandes bases de données ou d'autres types de méthodes de collecte, pose lui aussi un danger très lourd. Puisque ces données peuvent déboucher sur des usurpations d'identité. De quoi donner aux commanditaires accès, par exemple, à des données de connection bancaires. Ou leur permettre de souscrire des crédits à l'insu de leurs victimes.
Autre menace très courante en ce moment, dans laquelle il est, hélas, si facile de tomber : ces SMS accompagnés d'un lien, qui proposent d'arranger la livraison d'un colis que vous n'avez en réalité pas commandé. Ou alors qui vous exhorte de régulariser votre situation, par exemple suite à un impayé étrange, chez votre opérateur.
Tout le monde, quel que soit son niveau de compréhension des menaces cyber-sécuritaires actuelles peut faire les frais d'une arnaque de ce type. Car à l'évidence, elles deviennent vraiment très difficiles à différencier de communications officielles. C'est pourquoi de nouvelles solutions s'imposent.
ESET HOME Security, une solution renforcée pour les particuliers
Acteur mondial de référence dans la protection antivirus, ESET fait évoluer sa gamme antivirus. Dont la suite pour les particuliers ESET HOME Security. Cette suite, compatible aussi bien avec les PC Windows, que les Macs, ou les smartphones Android, iPhone et iPad, muscle son action contre les arnaques et les logiciels malveillants.
Parmi les outils proposés, par exemple, sur Windows, on trouve un filtre antispam qui permet d'identifier plus facilement les emails frauduleux, même bien conçus, qui pourraient échapper à vos filtres déjà en place. Il y a également une protection anti-hameçonnage contre les faux sites et tentatives de collectes de données sensibles.
Une extension de navigateur sécurise vos recherches en ligne et vos achats. La protection de l'identité est incluse. Avec des alertes en cas de détection de vos données sur le Dark Web. De même qu'un VPN pour vous protéger lors de la connexion à des hotspots wifi publics.
Sont également inclus un bouclier anti-ransomware, basé sur une analyse comportementale des logiciels. Une surveillance des accès à vos périphériques contre l'espionnage (webcam, micro…). Et bien sûr une protection anti-malware, particulièrement légère du côté des performances.
Pour les TPE et autoentrepreneurs : ESET Small Business Security
Taillée pour le monde professionnel, la suite ESET Small Business Security permet de protéger efficacement jusqu'à 25 appareils. Dans les fonctionnalités on trouve un bouclier anti-ransomware, une analyse de sécurité des sites web lors de la navigation.
Mais aussi une surveillance de l'accès aux périphériques par des programmes et autres requêtes (notamment le microphone et la webcam). Ainsi qu'une protection dédiée à la sureté des serveurs de fichier Windows, le cœur névralgique des entreprises.
La fonctionnalité Restauration post-Ransomware, réduit considérablement l’impact des attaques. Dès qu’une menace est détectée par le bouclier anti-ransomware d’ESET, les fichiers ciblés sont automatiquement sauvegardés, puis restaurés une fois la menace éliminée. Une manière simple et efficace de permettre aux petites structures de reprendre rapidement leur activité, sans perte de données importantes.
En plus de cela, l'application ESET Mobile Security permet de protéger facilement les flottes de smartphones dans les petites structures.
Quelques conseils pour renforcer votre cybersécurité
Au-delà de la protection renforcée que peut apporter ce type de nouvelles gammes antivirus, la vigilance des internautes reste indispensable face à l'explosion de la cybercriminalité. Trop d'erreurs offrent en effet encore aux pirates une porte dérobée leur permettant d'exploiter sans effort leurs cibles.
Une erreur courante consiste à cliquer sur les liens contenus dans les emails, qu’il faut toujours considérer comme potentiellement frauduleux.
En cas de doute, surtout si le message vous demande un paiement ou évoque une situation urgente, il est préférable de contacter directement le service client de l’entreprise concernée, plutôt que de cliquer.
Enfin, trop d'utilisateurs préfèrent éviter d'installer un antivirus de peur d'un impact sur les performances de leur machine. La technologie d'ESET comme celle d'autres grands éditeurs de solution antivirus a beaucoup évoluée ces dernières années, avec le concours concomitant d'acteurs comme Microsoft, qui développe Windows.
Le résultat ? Aujourd'hui, ESET peut se targuer d'un impact particulièrement léger sur les performances brutes des PC. De quoi permettre aux gamers et autres utilisateurs exigeants de profiter pleinement de leur machine sans faire l'impasse sur la sécurité.