C'est un fait : depuis le tournant des années 2000, le sujet de la sécurité informatique est de plus en plus central. Il faut dire que le volume des menaces qui touchent toutes les plateformes du marché ne cesse d'augmenter de façon exponentielle.

Le piratage est aujourd'hui une activité bien implantée dans l'économie souterraine. Avec tout un écosystème diversifié qui donnait déjà depuis un certain temps accès à des technologies particulièrement virulentes à d'autres acteurs moins expérimentés. Sans parler du développement de la cyber-guerre entre acteurs étatiques, dans un contexte international dégradé.

L'arrivée récente des IA génératives donne toutefois au secteur une force de frappe inouïe, qui oblige à trouver de nouvelles réponses pour protéger aussi bien les particuliers, que les TPE et auto-entrepreneurs.