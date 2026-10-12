Prenons l’exemple d’une demande qui arrive à un service client. Faut-il l’envoyer à la facturation, à l’assistance technique ou au service commercial ? Le logiciel transmet le message et les options au modèle qui attribue une probabilité à chacune. L’application peut alors aiguiller la demande ou solliciter un humain si le résultat est trop incertain.

Ce fonctionnement intéresse les éditeurs de logiciels, les équipes informatiques et les entreprises qui développent des agents IA. Il peut servir à choisir le bon outil pour une tâche, à classer des avis ou à vérifier qu’une réponse respecte des critères précis. L’objectif est d’éviter de mobiliser un grand modèle généraliste pour chaque petit arbitrage, avec les délais et les coûts que cela entraîne. Pour le grand public, cette IA a donc surtout vocation à travailler dans les coulisses des services utilisés au quotidien.

Cette spécialisation a toutefois ses limites. Microsoft-Decision-1 accepte uniquement du texte, dans une fenêtre d’environ 32 000 tokens, et ne fournit aucune explication de ses choix. Les développeurs doivent définir les réponses possibles, les seuils de confiance et les situations exigeant une intervention humaine. Microsoft déconseille notamment d’en faire le seul décideur pour accorder un crédit ou recruter une personne. Heureusement.