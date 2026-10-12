Avec Microsoft-Decision-1, le géant américain veut réduire le coût des petits arbitrages qui font tourner les applications. Ce modèle bâti sur une IA chinoise vise les développeurs et les entreprises qui cherchent à automatiser le tri, la vérification ou l’orientation des demandes.
La nouvelle IA de décision de Microsoft a des fondations chinoises. Présenté le 9 octobre, Microsoft-Decision-1 repose sur Qwen3.5-9B, un modèle de 9 milliards de paramètres développé par Alibaba, auquel les équipes de Redmond ont appliqué un entraînement spécialisé. L’outil est disponible préversion publique dans Microsoft Foundry et sur OpenRouter.
Ce qui étonne dans ce choix, c’est qu’OpenAI, le partenaire historique de Microsoft dans l’intelligence artificielle, propose déjà une API Decisions pour ces mêmes usages. Redmond a pourtant construit son propre modèle sur Qwen, tout en prévoyant des déclinaisons sur ses modèles MAI et ceux d’OpenAI.
À quoi sert une IA qui ne rédige rien ?
Prenons l’exemple d’une demande qui arrive à un service client. Faut-il l’envoyer à la facturation, à l’assistance technique ou au service commercial ? Le logiciel transmet le message et les options au modèle qui attribue une probabilité à chacune. L’application peut alors aiguiller la demande ou solliciter un humain si le résultat est trop incertain.
Ce fonctionnement intéresse les éditeurs de logiciels, les équipes informatiques et les entreprises qui développent des agents IA. Il peut servir à choisir le bon outil pour une tâche, à classer des avis ou à vérifier qu’une réponse respecte des critères précis. L’objectif est d’éviter de mobiliser un grand modèle généraliste pour chaque petit arbitrage, avec les délais et les coûts que cela entraîne. Pour le grand public, cette IA a donc surtout vocation à travailler dans les coulisses des services utilisés au quotidien.
Cette spécialisation a toutefois ses limites. Microsoft-Decision-1 accepte uniquement du texte, dans une fenêtre d’environ 32 000 tokens, et ne fournit aucune explication de ses choix. Les développeurs doivent définir les réponses possibles, les seuils de confiance et les situations exigeant une intervention humaine. Microsoft déconseille notamment d’en faire le seul décideur pour accorder un crédit ou recruter une personne. Heureusement.
Des économies promises, des performances à vérifier
Microsoft facture le service 0,042 dollar par million de tokens en entrée, ces fragments de texte traités par le modèle, sans frais pour les sorties. Le tarif vise les applications qui enchaînent les opérations de classement et de contrôle, parfois à chaque étape du travail d’un agent.
Xbox Research fournit un premier exemple concret de l’efficacité de ce genre de modèle d’IA. Ses chercheurs ont utilisé l’outil pour répartir plus de 10 000 retours de joueurs entre différents thèmes. Selon Microsoft, la qualité approchait celle de GPT-6 Sol, avec un traitement plus de 14 fois plus rapide et 200 fois moins cher. Les équipes de Copilot le testent aussi pour évaluer leurs réponses, tandis que Microsoft Discovery l’emploie pour réorienter des expériences scientifiques.
Le groupe revendique également la meilleure précision dans son comparatif de 36 benchmarks, couvrant près de 150 000 questions. Ces résultats proviennent toutefois de ses propres évaluations. Ils donnent une idée du potentiel, sans garantir les mêmes gains dans toutes les applications.
Jev et OpenAI occupent déjà le terrain
Microsoft arrive sur un marché où plusieurs concurrents se sont déjà spécialisés dans ce genre d'outil IA d'aide à la décision. Jev de TypeSafe AI fournit lui aussi des choix accompagnés de probabilités et affiche exactement le même tarif. Le prix ne suffira donc pas à départager les deux services.
OpenAI propose de son côté une API Decisions en bêta publique qui accepte le texte et les images. Cette prise en charge élargit les usages, par exemple pour repérer un défaut sur une photo de produit, là où Microsoft-Decision-1 se limite au texte.
Les entreprises qui souhaitent héberger leur propre modèle disposent aussi de H2O-Lightning-4B. Également fondé sur Qwen, il traite le texte et les images, avec des poids téléchargeables sous licence Apache 2.0. Cette option permet de maîtriser le déploiement, mais suppose d’en assurer l’exploitation.
Après la course aux modèles toujours plus puissants, les géants de l’IA comme les entreprises qui les utilisent commencent-ils enfin à regarder la facture ?