Prenons une étude de marché. Gemini agent pourrait effectuer les recherches, exploiter les résultats dans Sheets puis préparer une présentation en conservant le contexte entre chaque étape. Il pourrait également déléguer une partie du travail à d’autres agents spécialisés.

Google pousse assez loin la comparaison avec un salarié. L’agent pourra disposer de son propre compte Workspace, avec une adresse mail, un agenda et un espace Drive. Les employés pourront même venir le solliciter directement dans Google Chat.

Son terrain de jeu ne s’arrêtera pas aux logiciels maison. Google prévoit également des connexions avec Microsoft 365 et Slack. Selon les tâches, l’agent pourra faire appel aux modèles Claude d’Anthropic. Les administrateurs garderont de leur côté la main sur les autorisations accordées et sur les dépenses générées.