Gemini rattrape son retard dans la course aux IA tout-en-un : l'assistant est désormais capable de générer une grande variété de fichiers.
Face à une concurrence toujours plus féroce, Google multiplie les mises à jour pour l'intelligence artificielle Gemini : synchronisation de contenus avec NotebookLM, lancement d'une application macOS, déploiement de fonctionnalités proactives, etc. L'outil est également capable depuis peu de générer des fichiers Word, Excel, PDF et bien plus encore.
La génération de fichiers débarque dans Gemini
Google vient d'annoncer le déploiement d'une mise à jour qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs de Gemini. Le service est désormais capable de générer des fichiers sur la base d'un prompt : il suffit de décrire ce que l'on veut en indiquant le format de sortie, de lancer l'assistant, puis de cliquer sur le bouton « Ouvrir » pour vérifier le document généré. On peut ensuite appuyer sur un bouton d'export pour télécharger le document.
Une option accessible à tous dès aujourd'hui
Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google tente de damer le pion à OpenAI, qui a, en janvier dernier, lancé Prism, un outil de rédaction scientifique assisté par IA qui prend en charge le format LaTeX. Le géant de la Tech a également dans son viseur Anthropic, qui a lancé sa propre option de génération de fichiers en septembre 2025 : elle permet notamment de créer des feuilles de calcul Excel, des documents Word, des présentations Powerpoint ou encore des fichiers PDF.
L'objectif de cette nouveauté est, avant tout, de booster la productivité des utilisateurs en leur permettant de « passer rapidement d'un brainstorming à un fichier final sans quitter l'application Gemini. ». En plus de l'option de téléchargement, Google a également prévu un mode sombre ainsi qu'une fonction permettant de transférer les documents générés dans Google Drive : on peut ouvrir les fichiers dans Docs, Sheets ou Slides en un seul clic, si l'on dispose, bien sûr, d'un compte Google.
Google étant d'humeur généreuse, cette fonction est disponible pour tous les utilisateurs, qu'ils disposent d'un abonnement payant ou non. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil : cette innovation est disponible dès aujourd'hui sur Gemini.