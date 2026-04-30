Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google tente de damer le pion à OpenAI, qui a, en janvier dernier, lancé Prism, un outil de rédaction scientifique assisté par IA qui prend en charge le format LaTeX. Le géant de la Tech a également dans son viseur Anthropic, qui a lancé sa propre option de génération de fichiers en septembre 2025 : elle permet notamment de créer des feuilles de calcul Excel, des documents Word, des présentations Powerpoint ou encore des fichiers PDF.