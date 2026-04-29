Gemini va-t-il bientôt devenir un peu plus intrusif ? Une nouvelle fonctionnalité devrait permettre à l'assitant IA de devenir beaucoup plus proactif.
On le sait, Google souhaite que Gemini devienne totalement incontournable : le géant de la Tech a récemment déployé une nouvelle fonction intelligente dans Google Photos, amélioré sa protection contre la fraude publicitaire, lancé une app de bureau Gemini pour Mac et bien plus encore.
Il travaille également sur une nouvelle option au nom évocateur : « Proactive Assistance » (« assistance proactive » en français). On fait le point.
Une fonction « Proactive Assistance » en préparation pour Gemini
Gemini était déjà bien utile au quotidien pour de nombreuses personnes mais Google a, semble-t-il, décidé d'aller encore plus loin : en analysant la version 17.18.22.sa.arm64 de l'assistant IA, l'équipe d'Android Authority a découvert une nouvelle fonctionnalité, nommée « Proactive Assistance ». Elle a pu l'activer dans les paramètres de l'outil pour y jeter un coup d'œil.
L'option devrait permettre à Gemini de faire des suggestions en temps réel, et ce, avant même que l'utilisateur n'en fasse la demande. En pratique, Gemini se basera sur le contenu affiché à l'écran, les notifications ainsi que sur des apps autorisées par l'utilisateur pour anticiper ses besoins : elle pourra, par exemple, envoyer des rappels, fournir des informations ou encore lancer des actions contextuelles.
Pour l'instant, seuls les services Contacts et Messages, sont compatibles. Cependant, une section « Applications Personal Intelligence » liste d'autres outils Google, comme Gmail, Google Drive ou encore Google Agenda.
Entre utilité et intrusivité, la frontière est mince
Bien sûr, cette nouveauté pose de nombreuses questions en matière de confidentialité. Google semble, pour l'heure, avoir prévu de traiter les données localement dans un environnement chiffré. La firme précise qu'il n'y aura pas de révision humaine et que les informations ne seront pas utilisées pour entraîner l'IA.
Pour l'heure, la fonctionnalité n'a pas encore été dévoilée publiquement et Google n'a pas annoncé de date de déploiement. Toutefois, l'option semble déjà bien avancée et elle pourrait pointer le bout de son nez prochainement, sans doute aux États-Unis dans un premier temps. Il reste, en effet, à savoir si elle sera compatible avec les exigences européennes.