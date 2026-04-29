L'option devrait permettre à Gemini de faire des suggestions en temps réel, et ce, avant même que l'utilisateur n'en fasse la demande. En pratique, Gemini se basera sur le contenu affiché à l'écran, les notifications ainsi que sur des apps autorisées par l'utilisateur pour anticiper ses besoins : elle pourra, par exemple, envoyer des rappels, fournir des informations ou encore lancer des actions contextuelles.