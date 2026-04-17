Dans son rapport annuel la sécurité des publicités en ligne, Google révèle avoir bloqué 8,3 milliards d'annonces frauduleuses l'an dernier, grâce à son intelligence artificielle Gemini. Avec un quasi sans-faute.
C'est un bilan chiffré pour le moins impressionnant que Google a dévoilé ce jeudi. Grâce à son IA maison Gemini, la firme de Mountain View affirme avoir considérablement rehaussé son niveau de défense contre la fraude publicitaire en ligne, en détectant les menaces directement à la source. Des milliards de publicités supprimées, des millions de comptes fermés et, en prime, une approche qui réduit aussi les erreurs de blocage pour les annonceurs légitimes.
8,3 milliards de pubs retirées, Gemini a permis à Google de traquer la fraude à la source
Les anciens systèmes de Google se contentaient de repérer des mots suspects dans une annonce, on s'est rendu compte que cette approche était facilement contournable. Gemini va bien plus loin puisque l'IA scrute des centaines de milliards de signaux à la fois, comme l'âge d'un compte publicitaire, la façon dont il se comporte ou la structure de ses campagnes. Elle ne cherche pas seulement ce qu'une publicité dit, mais ce qu'elle cherche à faire, ce qui lui permet de bloquer les annonces malveillantes, y compris celles spécialement conçues pour tromper les détecteurs.
Pour l'année 2025, le bilan de Google est évidemment très flatteur. Le géant américain dit avoir bloqué ou supprimé plus de 8,3 milliards de publicités, et suspendu 24,9 millions de comptes dans le monde. Parmi eux, 602 millions d'annonces et 4 millions de comptes relevaient purement d'escroqueries, autrement dit, des arnaques ciblant directement les internautes. En Europe, le ménage a aussi été net, avec 1,6 milliard de pubs retirées et 2 millions de comptes publicitaires fermés, rien que ça.
Gemini n'est cependant pas la seule ligne de défense. Car Google impose aussi une vérification d'identité aux annonceurs qui souhaitent diffuser des publicités sur sa plateforme. Avant même de pouvoir créer une annonce, ils doivent prouver qui ils sont. Cela permet d'écarter les fraudeurs dès l'entrée, plutôt que de courir après eux une fois qu'ils sont dans la place et sévissent. On peut comparer ça à une double barrière qui rend les publicités affichées aux utilisateurs globalement plus fiables.
Google accélère la détection des arnaques publicitaires et réduit drastiquement les blocages injustifiés
Les fraudeurs, on le voit constamment en cybersécurité, ont eux aussi franchi le cap de l'IA. Ils s'en servent pour générer des publicités trompeuses en masse, à une vitesse et une échelle impossibles à atteindre manuellement. Pour y répondre, Google mise sur la vitesse. Fin 2025, la majorité des publicités dites « responsives » (donc que Google Ads assemble et adapte automatiquement selon le contexte) étaient analysées et validées en temps réel, et les annonces nuisibles rejetées dès leur dépôt. Google prévoit d'ailleurs d'étendre ce système à d'autres formats publicitaires dans le courant de l'année.
Gemini joue également son rôle lorsque vous qui signalez un problème. Au moment où un utilisateur remonte une publicité suspecte, l'IA aide les équipes à traiter l'alerte beaucoup plus rapidement qu'avant, si bien qu'en 2025, quatre fois plus de signalements ont reçu une réponse concrète par rapport à 2024. Les rares annonces malveillantes qui échappent aux filtres automatiques sont donc rattrapées bien plus vite, pendant que les experts humains se concentrent sur les cas les plus difficiles à trancher.
De l'autre côté, être plus précis profite aussi aux annonceurs inoffensifs, si vous me passez l'expression. Avant, des publicités parfaitement légitimes se retrouvaient parfois bloquées par erreur, victimes non pas de leur succès, mais de filtres trop peu nuancés. Gemini, en analysant le sens réel d'une annonce plutôt que sa seule forme, fait bien mieux la différence entre une vraie offre commerciale et une arnaque bien déguisée. En 2025, ces suspensions injustifiées ont chuté de 80%. Moins de faux positifs, plus de mauvaises pubs dehors, c'est l'équilibre que Google dit avoir trouvé. Ce que l'on retiendra, c'est que 99% des annonces néfastes sont interceptées avant même leur diffusion aux utilisateurs.