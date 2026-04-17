Les anciens systèmes de Google se contentaient de repérer des mots suspects dans une annonce, on s'est rendu compte que cette approche était facilement contournable. Gemini va bien plus loin puisque l'IA scrute des centaines de milliards de signaux à la fois, comme l'âge d'un compte publicitaire, la façon dont il se comporte ou la structure de ses campagnes. Elle ne cherche pas seulement ce qu'une publicité dit, mais ce qu'elle cherche à faire, ce qui lui permet de bloquer les annonces malveillantes, y compris celles spécialement conçues pour tromper les détecteurs.