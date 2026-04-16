L’application Gemini pour Mac peut être invoquée à tout moment via un simple raccourci clavier.

Une combinaison de touches permet d’afficher l’assistant instantanément (Option + Espace), sans quitter l’application en cours. Les utilisateurs de ChatGPT sur Mac ne seront pas dépaysés, c’est exactement le même raccourci clavier utilisé par l’app d’OpenAI. Il est aussi possible d’ouvrir une interface complète pour interagir plus longuement, ou d’y accéder via le Dock ou la barre de menus.

Gemini peut analyser ce qui s’affiche à l’écran, à condition d’obtenir les autorisations nécessaires. On peut ainsi partager une fenêtre pour poser des questions ou obtenir une aide contextuelle sur un document, une page web ou une application.

L’outil propose également des fonctions de génération d’images (avec Nano Banana 2) et de vidéos, ainsi que la possibilité d’examiner des fichiers. Google présente cette application comme une première étape vers un assistant plus autonome et intégré à l’environnement de travail.

Disponible sur macOS 15 et versions ultérieures, l’application est gratuite, mais certaines fonctionnalités restent limitées sans abonnement. Plusieurs offres payantes permettent d’augmenter les capacités d’utilisation.

La peinture reste fraîche, et comme l’indique Sundar Pichai, CEO d’Alphabet, le logiciel n’a été développé qu’en quelques semaines. Plusieurs fonctionnalités arriveront dans les prochaines semaines, et autant de mises à jour.