Google lance enfin une application Gemini dédiée sur macOS. L’IA devient accessible partout sur le bureau, sans passer par le navigateur.
L’intelligence artificielle s’installe désormais directement au cœur des systèmes d’exploitation. Après OpenAI et Anthropic, Google comble un retard important en lançant une application native de Gemini sur Mac. Cette arrivée marque une nouvelle étape dans la bataille des assistants IA sur ordinateur, où l’intégration et la simplicité d’accès deviennent des arguments clés. Avec cette app, Google ne se contente pas de porter son chatbot sur macOS : il cherche à transformer l’IA en véritable outil du quotidien.
L’IA de Google accessible directement dans macOS, sans navigateur
L’application Gemini pour Mac peut être invoquée à tout moment via un simple raccourci clavier.
Une combinaison de touches permet d’afficher l’assistant instantanément (Option + Espace), sans quitter l’application en cours. Les utilisateurs de ChatGPT sur Mac ne seront pas dépaysés, c’est exactement le même raccourci clavier utilisé par l’app d’OpenAI. Il est aussi possible d’ouvrir une interface complète pour interagir plus longuement, ou d’y accéder via le Dock ou la barre de menus.
Gemini peut analyser ce qui s’affiche à l’écran, à condition d’obtenir les autorisations nécessaires. On peut ainsi partager une fenêtre pour poser des questions ou obtenir une aide contextuelle sur un document, une page web ou une application.
L’outil propose également des fonctions de génération d’images (avec Nano Banana 2) et de vidéos, ainsi que la possibilité d’examiner des fichiers. Google présente cette application comme une première étape vers un assistant plus autonome et intégré à l’environnement de travail.
Disponible sur macOS 15 et versions ultérieures, l’application est gratuite, mais certaines fonctionnalités restent limitées sans abonnement. Plusieurs offres payantes permettent d’augmenter les capacités d’utilisation.
La peinture reste fraîche, et comme l’indique Sundar Pichai, CEO d’Alphabet, le logiciel n’a été développé qu’en quelques semaines. Plusieurs fonctionnalités arriveront dans les prochaines semaines, et autant de mises à jour.
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