Alors plutôt que de faire voyager le code jusqu'à l'IA, c'est donc l'IA qui se déplace. Bob peut s'installer sur les serveurs de l'entreprise, dans un cloud privé ou souverain, c'est-à-dire une infrastructure réservée à un seul client ou hébergée sous un droit local, voire dans un environnement « air-gapped », physiquement coupé de tout réseau extérieur, Internet compris. Pour les développeurs, rien ne change d'une installation à l'autre, puisqu'ils retrouvent Bob directement dans leur logiciel de programmation, son module BobShell, ses modes de travail spécialisés et sa capacité à utiliser plusieurs outils à la fois. Et derrière, les équipes techniques et de sécurité choisissent, projet par projet, le modèle d'IA et l'infrastructure selon le niveau de sécurité, de confidentialité et de performance exigé.