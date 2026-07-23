Pasupalak et Suleman se sont rencontrés il y a une vingtaine d'années à l'université de Waterloo, au Canada. Ils cofondent Maluuba en 2011 et travaillent aux côtés des lauréats du prix Turing Yoshua Bengio et Richard Sutton. Leurs systèmes de conversation équipent alors des centaines de millions d'appareils via des partenariats avec Samsung, LG et BlackBerry, avant le rachat par Microsoft pour environ 160 millions de dollars en 2017. Près d'une décennie plus tard, ils se retrouvent chez Skyfall, rejoints par Sumit Pasupalak, le frère de Sam, comme responsable produit.

Le projet consiste à acheter une petite entreprise B2B (SaaS ou e-commerce) pour un montant pouvant atteindre un million de dollars. Une IA prendrait alors en charge la tarification, le marketing, le support client, la finance et les opérations, avec pour mission de réduire progressivement l'intervention humaine. Skyfall promet de documenter publiquement les réussites comme les échecs de l'expérience.

Avant de viser une vraie entreprise, l'équipe a d'abord testé son IA sur RollerCoaster Tycoon, un jeu de gestion de parc d'attractions. Skyfall a aussi publié un benchmark baptisé Morpheus. Ce dernier évalue la capacité des modèles à s'adapter à un environnement d'entreprise changeant. Des modèles comme GPT-5.5 ou Gemini se comportent bien dans un contexte stable, mais se dégradent dès qu'un concurrent lance un produit ou que le comportement des clients évolue.

Skyfall affirme corriger ce problème avec une technologie baptisée "Enterprise World Models". Contrairement à un modèle de langage classique, qui prédit le mot suivant, ce système cherche à prédire comment les décisions se répercutent sur l'entreprise entière. Cela inclut la tarification, l'acquisition de clients, ou les revenus à long terme. Suleman parle aussi d'un "modèle de monde latent". Plutôt que de manipuler du texte comme un chatbot classique, le système travaille sur une représentation compressée de l'entreprise, qui ne retient que les éléments ayant un impact réel sur son fonctionnement (le prix, les clients, le chiffre d'affaires), pour prédire comment ils vont évoluer dans le temps.