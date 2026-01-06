« Ce n’est pas mieux ; ce n’est pas pire. Mais c’est tellement plus efficace ». Voilà la vision de Jason Lemkin, fondateur de SaaStr, un réseau de dirigeants et de fondateurs B2B, sur le future de son entreprise. Dans une interview de Lenny Ratchisky, il a évoqué l’organisation commerciale de son entreprise et expliqué avoir désormais mis son service commercial dans les mains d’agents d’intelligence artificielle et ainsi arrêté le recrutement d’humains à ces postes.

Au printemps, un seul agent fonctionnait encore en production et prenait en charge quelques missions numériques. Puis deux commerciaux parmi les mieux rémunérés ont quitté l’équipe. Leur départ a déclenché une réorganisation rapide : les recrutements humains ont cessé, une partie du budget a été réaffectée, et le nombre d’agents a augmenté rapidement. En quelques semaines, la structure commerciale est passée d’une équipe humaine à un ensemble de systèmes capables d’exécuter seuls des séquences complètes de travail. On n'est pas loin de la vision de Sam Altman, qui pense que « 40% de vos tâches seront remplacées par l'IA ».