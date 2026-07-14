Le texte développe la notion d’exhaust, l’ensemble des traces laissées par les salariés lorsqu’ils utilisent un modèle. Une correction apportée à une réponse fausse construit, d’après Satya Nadella, un savoir que la concurrence ne pourrait jamais acheter. Il nomme ce dispositif la frontière de confiance. Rien n’en sort, ni les traces, ni les évaluations, ni les modèles ajustés en interne, sauf accord explicite de l’entreprise. Cette frontière régit, selon lui, le nouvel actif que représente l’apprentissage accumulé, alors que l’ère du cloud avait mis l’accent sur la donnée brute.

Il relève une asymétrie qu'il juge ironique. Les fournisseurs de modèles invoquent le fair use pour entraîner leurs systèmes avec des données publiques, mais refusent à leurs clients le droit de distiller ces mêmes modèles vers des versions maison. Il en tire une raison pour redistribuer l’infrastructure d’apprentissage vers chaque entreprise cliente, plutôt que de la laisser aux seuls fournisseurs de modèles.